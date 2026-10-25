W skrócie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem, który na Przedgórzu Sudeckim może w porywach osiągać prędkość 90 km/h.

Wysoko w Sudetach wiatr może osiągać porywy do 120 km/h, natomiast w Tatrach w nocy z niedzieli na poniedziałek prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 12 cm.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na wybrzeżu, na południu kraju, na Podhalu oraz w Bieszczadach, gdzie wiatr w porywach może osiągać prędkość do 75 km/h.

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Według najnowszej prognozy pogody w niedzielę na południowym wschodzie i wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze niebo będzie przeważnie zachmurzone, choć pojawią się większe przejaśnienia. Początkowo rozpogodzenia możliwe są w centrum.

Z zachodu w kierunku centrum będzie przemieszczać się strefa opadów deszczu, miejscami o umiarkowanym natężeniu. Na zachodzie i północnym zachodzie suma opadów może wynieść do 15 mm. W Tatrach, otwiera się w nowym oknie prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Początkowo na wschodzie lokalnie mogą występować zanikające mgły, które ograniczą widzialność do 300 metrów.

Temperatura maksymalna wyniesie od 8 do 9 stopni Celsjusza na zachodzie i północnym zachodzie, około 12 stopni w centrum i na północnym wschodzie oraz do 16 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej będzie na obszarach podgórskich w Sudetach, gdzie termometry pokażą około 7 stopni.

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Prognoza pogody. Silny wiatr, IMGW wydaje alerty

W niedzielę wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia. Na zachodzie porywy mogą osiągać 65 km/h. Na obszarach podgórskich wiatr będzie silny, a porywy mogą dochodzić do 85 km/h. Na Przedgórzu Sudeckim osiągną nawet 90 km/h.

Wiatr będzie wiał z południa i południowego zachodu. Wysoko w Karpatach porywy mogą dochodzić do 100 km/h, natomiast na szczytach Sudetów nawet do 120 km/h. Wiatr ma słabnąć wieczorem.

Ostrzeżenia I stopnia wydano dla wybrzeża, południowej Polski, Podhala, otwiera się w nowym oknie i Bieszczad. W tych regionach średnia prędkość wiatru może wynosić do 35 km/h, a porywy osiągać 75 km/h. Ostrzeżenia obowiązują w niedzielę od godz. 8 do godz. 18.

Pogoda w Polsce. Noc z deszczem, w Tatrach przybędzie śniegu

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie duże, choć na północnym zachodzie pojawią się większe przejaśnienia. Okresami wystąpią opady deszczu, szczególnie w centrum i na wschodzie kraju. Suma opadów wyniesie do 10 mm, a na krańcach południowych do 12 mm.

Wysoko w górach prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Tatrach pokrywa śnieżna może zwiększyć się o około 12 cm, a w Beskidzie Żywieckim o 6 cm. W drugiej połowie nocy na wybrzeżu możliwe są burze.

Jak wskazuje najnowsza prognoza pogody, temperatura minimalna wyniesie od 5 do 8 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie w kotlinach górskich, gdzie prognozuje się od 2 do 5 stopni.

Wiatr będzie umiarkowany, lokalnie dość silny. Na południowym zachodzie porywy mogą osiągać 60 km/h, a nad morzem około 70 km/h. Na obszarach podgórskich w Karpatach wiatr może osiągać w porywach 75 km/h.

Wysoko w górach porywy wiatru mogą dochodzić do 100 km/h, ale w trakcie nocy będą stopniowo słabnąć. W Tatrach wiatr będzie powodował zamiecie i zawieje śnieżne.

Prognoza pogody dla centrum. Deszcz pojawi się wieczorem

W niedzielę w centrum kraju początkowo zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale z czasem wzrośnie do dużego. Rano lokalnie mogą występować mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Pod wieczór prognozowane są słabe opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie 13 stopni Celsjusza. Rano wiatr będzie słaby, później umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie duże i wystąpią opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 6 stopni. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, okresami porywisty, z południowego zachodu i zachodu.

W poniedziałek w centrum utrzyma się duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Możliwe będą przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 12 stopni Celsjusza, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

Jaka pogoda w poniedziałek? Deszcz i silny wiatr nad morzem

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a wysoko w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wybrzeżu możliwe są burze.

Temperatura maksymalna wyniesie od 9 do 12 stopni Celsjusza. Na obszarach podgórskich będzie chłodniej, od 5 do 9 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu okresami stanie się dość silny i silny, osiągając do 45 km/h, a w porywach około 70 km/h. Powieje z zachodu i południowego zachodu. Wysoko w górach porywy mogą osiągać około 70 km/h.



