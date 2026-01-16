Alerty IMGW utrzymają się kilka dni. Dwa poważne zagrożenia w pogodzie

Siarczysty mróz opanuje wschodnie rejony Polski, a termometry mogą tam pokazać nawet -20 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla kilkudziesięciu przygranicznych powiatów. Ostrzeżenia obowiązują do wtorku. Na zachodzie i południu Polski pojawi się inne zagrożenie - ograniczające widoczność gęste mgły.

Samochody jadące drogą podczas gęstej mgły, ograniczona widoczność, zimowe warunki na jezdni. W lewym górnym rogu widoczna mapa Polski z oznaczonymi na żółto regionami objętymi ostrzeżeniem meteorologicznym przed gęstą mgłą.
Prognoza pogody. Siarczysty mróz we wschodniej Polsce, na zachodzie i południu "czyha" inne zagrożenie. Zdj. ilustracyjneIMGW / Stanislaw BielskiReporter

W skrócie

  • IMGW wydało alerty pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla wschodnich rejonów Polski, gdzie temperatury mogą spaść do -20 stopni Celsjusza.
  • Obowiązują także ostrzeżenia przed gęstymi i miejscami marznącymi mgłami, które ograniczą widzialność do 200–300 metrów w zachodniej i południowej części kraju.
  • Według synoptyków mroźna pogoda z napływem chłodnego powietrza ze wschodu może utrzymać się do końca przyszłego tygodnia, a ostrzeżenia mogą być wydłużone.
Polskę czeka kilka dni z bardzo trudnymi warunkami pogodowymi. IMGW wydało alerty przed silnym mrozem i gęstą mgłą, które w części kraju będą obowiązywać nawet do wtorku rano.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dotyczą wschodnich krańców Polski. Alerty obowiązują od godz. 18 w piątek do godz. 10 rano we wtorek, czyli prawie cztery dni.

Synoptycy zaznaczają, że komunikaty będą aktualizowane i możliwe jest ich przedłużenie. W nocy we wschodniej Polsce temperatury mogą spaść do -20 stopni Celsjusza.

    "Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18 stopni do -15 stopni. Temperatura maksymalna w dzień od -10 stopni do -7 stopni. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h" - podano w komunikacie.

    Prognoza pogody. Silny mróz i gęste mgły. Alerty IMGW dla wielu powiatów

    Kolejnym zagrożeniem są gęste, miejscami marznące mgły. Alerty pierwszego stopnia obejmują powiaty w pasie od Pomorza, całe województwo lubuskie, część Dolnego Śląska, Beskid Śląski i Żywiecki, województwo małopolskie oraz części woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego.

    Ostrzeżenia IMGW obowiązują do godz. 9 w sobotę. Widzialność może spaść do 200-300 metrów, a osadzające się przechłodzone krople mgły mogą powodować śliskość nawierzchni.

      Alerty pogodowe w Polsce. Ostrzegają przed siarczystym mrozem

      Jak przekazała synoptyczka IMGW Agnieszka Harasimowicz, mróz utrzyma się do końca przyszłego tygodnia, a wschodnia część kraju znajdzie się pod wpływem napływu kontynentalnego, bardzo chłodnego powietrza ze wschodu, związanego z wyżem znad Rosji.

      W piątek i w kolejnych dniach w Polsce prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami, lokalnie słabe opady śniegu oraz słaby i umiarkowany wiatr. Nocami temperatury w wielu regionach będą "na minusie", a w górach możliwe są silniejsze porywy wiatru.

      Synoptycy apelują o zachowanie ostrożności, zwłaszcza na drogach i chodnikach.

