W skrócie IMGW wydało alerty pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla wschodnich rejonów Polski, gdzie temperatury mogą spaść do -20 stopni Celsjusza.

Obowiązują także ostrzeżenia przed gęstymi i miejscami marznącymi mgłami, które ograniczą widzialność do 200–300 metrów w zachodniej i południowej części kraju.

Według synoptyków mroźna pogoda z napływem chłodnego powietrza ze wschodu może utrzymać się do końca przyszłego tygodnia, a ostrzeżenia mogą być wydłużone.

Polskę czeka kilka dni z bardzo trudnymi warunkami pogodowymi. IMGW wydało alerty przed silnym mrozem i gęstą mgłą, które w części kraju będą obowiązywać nawet do wtorku rano.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dotyczą wschodnich krańców Polski. Alerty obowiązują od godz. 18 w piątek do godz. 10 rano we wtorek, czyli prawie cztery dni.

Synoptycy zaznaczają, że komunikaty będą aktualizowane i możliwe jest ich przedłużenie. W nocy we wschodniej Polsce temperatury mogą spaść do -20 stopni Celsjusza.

"Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18 stopni do -15 stopni. Temperatura maksymalna w dzień od -10 stopni do -7 stopni. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h" - podano w komunikacie.

Prognoza pogody. Silny mróz i gęste mgły. Alerty IMGW dla wielu powiatów

Kolejnym zagrożeniem są gęste, miejscami marznące mgły. Alerty pierwszego stopnia obejmują powiaty w pasie od Pomorza, całe województwo lubuskie, część Dolnego Śląska, Beskid Śląski i Żywiecki, województwo małopolskie oraz części woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Ostrzeżenia IMGW obowiązują do godz. 9 w sobotę. Widzialność może spaść do 200-300 metrów, a osadzające się przechłodzone krople mgły mogą powodować śliskość nawierzchni.

Alerty pogodowe w Polsce. Ostrzegają przed siarczystym mrozem

Jak przekazała synoptyczka IMGW Agnieszka Harasimowicz, mróz utrzyma się do końca przyszłego tygodnia, a wschodnia część kraju znajdzie się pod wpływem napływu kontynentalnego, bardzo chłodnego powietrza ze wschodu, związanego z wyżem znad Rosji.

W piątek i w kolejnych dniach w Polsce prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami, lokalnie słabe opady śniegu oraz słaby i umiarkowany wiatr. Nocami temperatury w wielu regionach będą "na minusie", a w górach możliwe są silniejsze porywy wiatru.

Synoptycy apelują o zachowanie ostrożności, zwłaszcza na drogach i chodnikach.

