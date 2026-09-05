Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dotyczy wschodniej granicy

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

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Do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego trafiły alerty RCB o rosyjskim ataku na terytorium Ukrainy. "Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty" - przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

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"Uwaga! Uwaga! Uwaga! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty" - przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alert w związku z rosyjskim atakiem. Komunikat dla dwóch województw

Alert trafił do mieszkańców dwóch województw: lubelskiego i podkarpackiego. Na Lubelszczyźnie alarm objął powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

W województwie podkarpackim chodzi zaś o powiaty: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Jak podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, alarm obowiązuje do odwołania.

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