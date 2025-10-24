Alert RCB w powiecie na południu. "Słuchaj poleceń służb"

Jakub Wojciechowski

Niebezpieczna sytuacja pogodowa w górach. W najbliższych godzinach ulewy mogą doprowadzić do podtopień na Podhalu. Z tego powodu wydano alert RCB dla osób przebywających w powiecie tatrzańskim. "Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - napisano w komunikacie.

W powiecie tatrzańskim ulewy mogą doprowadzić do lokalnych podtopień. Wydano specjalny alert RCB
W powiecie tatrzańskim ulewy mogą doprowadzić do lokalnych podtopień. Wydano specjalny alert RCBMarek PodmokłyAgencja Wyborcza

W piątek rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie przed niebezpiecznymi opadami deszczu na południu Polski. Alert ten obowiązuje w jednym powiecie.

Alert RCB. Możliwe ulewy w Tatrach

"Uwaga! Dziś (24.10) intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - głosi alert RCB.

Rządowi specjaliści wysłali go do osób, które przebywają w powiecie tatrzańskim w województwie małopolskim.

    Zagrożenie podtopieniem - RCB radzi, jak się zachować

    Kiedy w danym miejscu powstaje ryzyko podtopienia, warto się na taką sytuację przygotować. RCB zaleca, by w takim przypadku:

    • słuchać komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania w lokalnym radiu lub telewizji;
    • przenieść wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku;
    • zadbać o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany;
    • pojazdy z terenu posesji przestawić w niezagrożone miejsca;
    • zabezpieczyć budynek i przygotować worki z piaskiem.

      Alert RCB: Co to jest i kiedy są wydawane

      Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.

      Alerty RCB wysyłane są tylko w sytuacjach kryzysowych, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Nie są to regularne, odgórnie zaplanowane wiadomości, a ich liczba zależy od aktualnych zagrożeń. Mogą to być poważne zjawiska atmosferyczne, katastrofy naturalne, czy inne sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji. Osoby, które otrzymają odpowiednio wcześniej ostrzeżenie, mają szansę uniknąć zniszczenia mienia czy uszczerbku na zdrowiu.

