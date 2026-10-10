Alert RCB w dwóch województwach. Operowały polskie myśliwce

Marta Stępień
Maciej Olanicki

Oprac.: Marta Stępień, Maciej Olanicki

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"Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - powiadomiło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w sobotę rano. Kilka godzin wcześniej, po północy RCB rozesłało alerty do mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego. Informowano, że w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo.

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Dwa myśliwce wojskowe z polskim oznaczeniem na ogonie lecące w szyku nad chmurami.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty w związku z rosyjskim atakiem w UkrainieWojsko Polskie / Piotr Lysakowskimateriał zewnętrzny

W skrócie

  • RCB poinformowało o zakończeniu ataku powietrznego na Ukrainę i braku zagrożenia w Polsce.
  • W nocy wysłano alerty do mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego o działaniach polskiego lotnictwa w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę.
  • Alert objął wskazane powiaty w województwach podkarpackim i lubelskim.
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"UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - brzmi komunikat, który w sobotę przed godz. 7 otrzymali odbiorcy na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego.

Rosja atakowała Ukrainę. Alert RCB w dwóch województwach

Kilka godzin wcześniej, po północy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - w związku z rosyjskim atakiem w Ukrainie - rozesłało alerty do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny.

"Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - podawano

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W województwie lubelskim komunikat otrzymały powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

W województwie podkarpackim alertem zostały objęte powiaty: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.

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