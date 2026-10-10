W skrócie RCB poinformowało o zakończeniu ataku powietrznego na Ukrainę i braku zagrożenia w Polsce.

W nocy wysłano alerty do mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego o działaniach polskiego lotnictwa w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę.

Alert objął wskazane powiaty w województwach podkarpackim i lubelskim.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - brzmi komunikat, który w sobotę przed godz. 7 otrzymali odbiorcy na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego.

Rozwiń

Rosja atakowała Ukrainę. Alert RCB w dwóch województwach

Kilka godzin wcześniej, po północy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - w związku z rosyjskim atakiem w Ukrainie - rozesłało alerty do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny.

"Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - podawano

W województwie lubelskim komunikat otrzymały powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

W województwie podkarpackim alertem zostały objęte powiaty: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.



