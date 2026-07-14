Alert RCB przed południem. W niektórych domach może zabraknąć prądu

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

W tych miejscach lepiej unikać otwartych przestrzeni. Mieszkańcy wielu województw na południu Polski otrzymali alert RCB w związku z niebezpiecznymi burzami. "Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu" - ostrzegają specjaliści.

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Burza nad Lublinem. Z powodu niebezpiecznych zjawisk pogodowych wysłano alert RCB do wielu odbiorców
Alert RCB z powodu burz i intensywnych opadów deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prąduIwona BurdzanowskaAgencja Wyborcza

Burze z ulewami uderzą w południowe rejony Polski. Wcześniej przed niebezpieczną pogodą w tym rejonie ostrzegał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. We wtorek, jeszcze przed południem, swój komunikat wystosowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

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Alert RCB. "Możliwe podtopienia" na południu kraju

"Uwaga! Dziś (14.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - taki komunikat otrzymały osoby przebywające w południowych rejonach kraju.

Alert RCB wystosowano dla odbiorców na terenie województw:

  • dolnośląskiego;
  • śląskiego;
  • małopolskiego;
  • opolskiego;
  • wielkopolskiego (powiaty: kępiński, grodziski, nowotomyski);
  • lubuskiego (powiatów: żagański, żarski, międzyrzecki, słubicki, sulęciński, świebodziński);
  • świętokrzyskiego (powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski i włoszczowski);
  • łódzkiego (powiaty: pajęczański, radomszczański, wieluński i wieruszowski).

Tam podczas burz może spaść od 25 do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a miejscami suma opadów może sięgnąć nawet około 55 litrów. Takie ilości mogą powodować lokalne podtopienia, zwłaszcza na terenach zabudowanych.

Podczas burz może też wiać silny wiatr, dochodzący w porywach do 70 km/h, do tego miejscami możliwe będą opady gradu o średnicy do 2-3 centymetrów - prognozuje IMGW.

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Alert RCB w związku z burzami. Radzą, jak się zachować

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, żeby wobec zbliżającej się burzy zastosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa:

  • usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr;
  • przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami;
  • zamknąć okna i drzwi;
  • pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe;
  • jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie, jeżeli jesteśmy poza domem,
  • nie zatrzymywać się pod drzewami;
  • zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz;
  • przygotować oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne;
  • uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.

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