Burze z ulewami uderzą w południowe rejony Polski. Wcześniej przed niebezpieczną pogodą w tym rejonie ostrzegał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. We wtorek, jeszcze przed południem, swój komunikat wystosowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

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Alert RCB. "Możliwe podtopienia" na południu kraju

"Uwaga! Dziś (14.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - taki komunikat otrzymały osoby przebywające w południowych rejonach kraju.

Alert RCB wystosowano dla odbiorców na terenie województw:

dolnośląskiego ;

śląskiego ;

małopolskiego ;

opolskiego ;

wielkopolskiego (powiaty: kępiński, grodziski, nowotomyski);

lubuskiego (powiatów: żagański, żarski, międzyrzecki, słubicki, sulęciński, świebodziński);

świętokrzyskiego (powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski i włoszczowski);

łódzkiego (powiaty: pajęczański, radomszczański, wieluński i wieruszowski).

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Tam podczas burz może spaść od 25 do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a miejscami suma opadów może sięgnąć nawet około 55 litrów. Takie ilości mogą powodować lokalne podtopienia, zwłaszcza na terenach zabudowanych.

Podczas burz może też wiać silny wiatr, dochodzący w porywach do 70 km/h, do tego miejscami możliwe będą opady gradu o średnicy do 2-3 centymetrów - prognozuje IMGW.

Alert RCB w związku z burzami. Radzą, jak się zachować

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, żeby wobec zbliżającej się burzy zastosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa:

usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty , które mogą zostać porwane przez wiatr;

przeparkować samochody w bezpieczne miejsce , jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami;

zamknąć okna i drzwi ;

pozostać w domu , jeżeli jest to możliwe;

jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie , jeżeli jesteśmy poza domem,

nie zatrzymywać się pod drzewami ;

zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom , zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz;

przygotować oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne;

uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.

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