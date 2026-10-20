W skrócie We wtorek po godzinie 15:20 mieszkańcy wybranych powiatów Podkarpacia otrzymali alert ostrzegający przed zagrożeniem atakiem z powietrza i zalecający znalezienie bezpiecznego miejsca.

Alert RCB został wysłany do odbiorców w kilku powiatach województwa podkarpackiego w związku z rosyjskimi atakami lotniczymi na cele na Ukrainie i rozpoczęciem działań polskiego lotnictwa.

Ostrzeżenie dla Podkarpacia to kolejna z serii wiadomości wysłanych tego dnia do mieszkańców wschodniej Polski, które informowały o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainie i działaniach polskiego lotnictwa.

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Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, Przemyśla, przemyskiego, sanockiego, leskiego, Krosna, krośnieńskiego oraz bieszczadzkiego.

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Po upływie kilkunastu minut Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o ustaniu zagrożenia. "UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - przekazano mieszkańcom.

Rosja atakuje Ukrainę. Alert RCB dla Podkarpacia

Informację o rozpoczęciu operacji polskiego lotnictwa przekazano także na oficjalnym profilu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych na portalu X.

"W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, Dowództwo Operacyjne RSZ (...) uruchomiło niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej" - przekazano.

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W komunikacie podkreślono, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę polskiej przestrzeni powietrznej. Dotyczy to zwłaszcza rejonów przyległych do zagrożonych obszarów.

"Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - podkreślono.

Seria ostrzeżeń dla wschodniej Polski

Ostrzeżenie przesłane po godz. 15 do mieszkańców woj. podkarpackiego to kolejny z serii alertów, które we wtorek otrzymali mieszkańcy wschodniej Polski.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - wiadomość o takiej treści po godz. 13 trafiła do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Do momentu przesłania kolejnego alertu ostrzeżenie to nie zostało odwołane.

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Wcześniej tego samego dnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało mieszkańców około godziny 5 oraz 12.30. Te alerty zostały po pewnym czasie odwołane. O operacji lotnictwa informowało także DORSZ.



