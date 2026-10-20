Alert RCB na Lubelszczyźnie, poderwano myśliwce. "Sytuacja jest monitorowana"

W skrócie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało mieszkańcom województwa lubelskiego alert w związku z atakami Rosji na Ukrainę.

Po kilkudziesięciu minutach przekazano informację o braku zagrożenia na terytorium Polski oraz zakończeniu ataku powietrznego na Ukrainie.

Działania polskiego lotnictwa spowodowały tymczasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej nad lotniskami w Lublinie i Rzeszowie, które po krótkim czasie zostały ponownie otwarte.

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Alert został wysłany po godz. 5. Poprzednie ostrzeżenia wydano w poniedziałek wieczorem, otrzymali je wtedy mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Ostrzeżenia odwołano po kilkudziesięciu minutach.

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Alert RCB, Polska poderwała myśliwce

Mieszkańcy Lubelszczyzny po godz. 6 otrzymali kolejny alert, informujący o braku zagrożenia na terytorium Polski.

"UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - przekazano.

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Alerty RCB otrzymały osoby przebywające na terenie woj. lubelskiego w powiatach: puławskim, opolskim, Lublinie, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, Chełmie, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, Zamościu, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, łukowskim, Białej Podlaskiej, bialskim, ryckim, radzyńskim, parczewskim, lubartowskim.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.

Ataki Rosji na Ukrainę. PANSA i DORSZ reagują

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała wcześniej, że przestrzeń nad lotniskami w Lublinie i Rzeszowie została zamknięta z uwagi na działania lotnictwa wojskowego. O godz. 6.18 PANSA przekazała, że przestrzeń nad rzeszowskim lotniskiem ponownie została otwarta. Kilkanaście minut później ponownie otwarto także lotnisko w Lublinie.

Informację o działaniach polskiego lotnictwa podało także Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Zakończyły się działania Sił Zbrojnych RP związane z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej w trakcie uderzeń Federacji Rosyjskiej z wykorzystaniem środków napadu powietrznego na cele w Ukrainie" - przekazano w komunikacie.

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Dodano także, że operowanie wojskowego lotnictwa zostało zakończone, a "naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej".

DORSZ zaznacza, że nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.



