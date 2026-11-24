Komunikat ostrzegający mieszkańców części województwa lubelskiego pojawił się w mediach społecznościowych o godzinie 15:57.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów." - czytamy.

"Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części województwa lubelskiego - powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski" - dodano.

Alert RCB. Alarm odwołany po kilkunastu minutach

Niedługo później, bo o godzinie 16:19 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało kolejny komunikat, tym razem o "zakończeniu ataku powietrznego na Ukrainę".

"Brak zagrożenia na terenie Polski" - podkreślono.

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Alarm dla Lubelszczyzny. "Zagrożenie atakiem z powietrza"

To kolejny alert RCB wysłany w ciągu ostatnich kilkunastu godzin dla mieszkańców części województwa lubelskiego. Wcześniejszy ogłoszony został w poniedziałek o godzinie 23.

Wówczas informowano o "zagrożeniu atakiem z powietrza". "Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów" - napisano.

Wówczas alarm obowiązywał na terenie powiatów: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

Jednocześnie Dowództwo Operacyjne RSZ informowało o "uruchomieniu przez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędnych sił i środków Systemu Obrony Powietrznej RP".

"Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - stwierdzono w komunikacie.



