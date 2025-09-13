Alert RCB dla kilku powiatów w Lubelskiem. "Zagrożenie atakiem z powietrza"

"Uwaga! Alert RCB. Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiał alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który przed godz. 18 otrzymała część mieszkańców w województwie lubelskim.

Drony nad Ukrainą. Wydano alert RCB dla województwa lubelskiego

"Alert RCB został przesłany do odbiorców na terenie powiatów: Chełm, chełmski, krasnostawski, łęczyński, świdnicki, włodawski (województwo lubelskie)" - przekazano.

Rozwiń

Sytuację skomentowała w rozmowie z Interią rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

- Jesteśmy w pełnej koordynacji i na bieżąco otrzymujemy informacje od dowództwa sił zbrojnych. Przede wszystkim chciałabym uspokoić, dlatego że my czuwamy, my jako państwo, w tym również MSWiA, MON, dowództwo sił zbrojnych i powietrznych po to, żebyście państwo i wszyscy obywatele mogli czuć się bezpiecznie - powiedziała rzeczniczka.

- Z tego, co informuje wojsko, są to wyłącznie działania prewencyjne - dodała.

W sprawie działań wojska głos zabrał także wiceminister obrony Cezary Tomczyk.

"W związku z operowaniem rosyjskich bezzałogowych obiektów powietrznych blisko granicy RP, dowódca operacyjny zdecydował o poderwaniu śmigłowców oraz myśliwców. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami. Prosimy stosować się do komunikatów służb Dowództwa Operacyjnego RSZ oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa" - napisał Tomczyk w serwisie X.

Syreny alarmowe w miastach na Lubelszczyźnie. "Prosimy zachować spokój"

W związku z zagrożeniem w kilku miastach na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe.

"W związku z zagrożeniem z powietrza zostało wydane polecenie uruchomienia syren ostrzegawczych w Chełmie. Prosimy zachować spokój i śledzić oficjalne komunikaty RCB" - zaapelował prezydent miasta Jakub Banaszek.

Alarm uruchomiono także w Świdniku. "W związku z zagrożeniem z powietrza zostało wydane polecenie uruchomienia syren ostrzegawczych w Świdniku. Prosimy zachować spokój i śledzić oficjalne komunikaty RCB" - przekazał burmistrz Marcin Dmowski.

Wojsko poderwało myśliwce. Zamknięto lotnisko w Lublinie

Przed godz. 17 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że "ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych w regionach Ukrainy graniczących z RP rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej".

"W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - powiadomiło Dowództwo Operacyjne RSZ.

Wojsko podkreśliło, że działania te mają "charakter prewencyjny". W podobnym tonie brzmiał komunikat, który za pośrednictwem mediów społecznościowych wystosował premier Donald Tusk.

"W związku z zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów operujących nad Ukrainą w pobliżu granicy z Polską, w naszej przestrzeni rozpoczęło się prewencyjne operowanie lotnictwa - polskiego i sojuszniczego. Naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan najwyższej gotowości" - napisał szef rządu.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała z kolei, że "z powodu działań lotnictwa wojskowego lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte dla operacji lotniczych".

O godz. 6:40 lotnisko w Lublinie wznowiło pracę - poinformowała PAŻP. Równolegle operację zakończyły polskie siły powietrzne.

W trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. W związku z incydentem w piątek na wniosek Polski zorganizowano nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

"Polityczny WF": Co Nawrocki usłyszał do Trumpa? "To był kosmos" INTERIA.PL