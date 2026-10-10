Alert RCB dla dwóch województw. Wojsko poderwało myśliwce

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem w Ukrainie rozesłało alerty do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazało RCB.

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Jak poinformowało RCB, alert obowiązuje do odwołania.

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Alert RCB dla dwóch województw. Operuje lotnictwo wojskowe

W województwie lubelskim komunikat otrzymały powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

W województwie podkarpackim alertem zostały objęte powiaty: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.



