Alert RCB dla dwóch województw. Wojsko poderwało myśliwce

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców woj. podkarpackiego i lubelskiego. "Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - podało RCB.

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Dwa myśliwce wojskowe z polskim oznaczeniem na ogonie lecące w szyku nad chmurami.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty w związku z rosyjskim atakiem w UkrainieWojsko Polskie / Piotr Lysakowskimateriał zewnętrzny

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem w Ukrainie rozesłało alerty do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazało RCB.

Jak poinformowało RCB, alert obowiązuje do odwołania.

Więcej informacji wkrótce...

Alert RCB dla dwóch województw. Operuje lotnictwo wojskowe

W województwie lubelskim komunikat otrzymały powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

W województwie podkarpackim alertem zostały objęte powiaty: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

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