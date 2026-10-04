W skrócie W województwach lubelskim i podkarpackim ogłoszono alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczący rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę.

Alerty dla tych regionów pojawiały się w ostatnich tygodniach częściej ze względu na intensywne ataki Rosjan na Ukrainę.

Brak informacji o zatrzymaniu pracy lotnisk w Lublinie i Rzeszowie, a Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych nie wydało osobnego komunikatu o działaniach polskiego lotnictwa.

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To kolejny alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia w ostatnich tygodniach. Intensywność ich wysyłania zwiększyła się w związku z masowymi atakami Rosjan na Ukrainę.

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Nie podjęto decyzji o wstrzymaniu pracy lotnisk w Lublinie i Rzeszowie. Jest to standardowa procedura przy podobnych ostrzeżeniach. Komunikatu w sprawie operowania polskiego lotnictwa nie zamieściło również Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych.

Alert RCB dla dwóch województw. Zagrożenie minęło w trakcie wysyłki

Ostatecznie alert RCB odwołano przed godz. 16, ok. 30 minut po jego wysłaniu.

"UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski".

W najnowszej aktualizacji przekazano, że w trakcie trwającej wysyłki "otrzymano informację, że zagrożenie ustało". "Wysyłka została przerwana. W konsekwencji pierwotny Alert RCB mógł dotrzeć tylko do części osób znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem".

Dodano też, że w w wyniku odwołania alertu "część odbiorców otrzyma zarówno Alert RCB o zagrożeniu, jak i jego odwołanie, natomiast część - ze względu na przerwanie pierwszej wysyłki - otrzyma wyłącznie wiadomość informującą o ustaniu zagrożenia".

"Jest to konsekwencja zmiany sytuacji w czasie prowadzenia dystrybucji Alertu i konieczności przekazywania odbiorcom informacji odpowiadających aktualnemu stanowi zagrożenia".

Alerty RCB dla wschodniej Polski. Wiadomości przychodzą regularnie

Ostatni alert RCB o identycznej treści mieszkańcy woj. lubelskiego otrzymali w środę rano 30 września. Po jednokrotnym wznowieniu był on odwoływany dwukrotnie. Główna fala ataków na centralną i zachodnią Ukrainę trwała wówczas od godz. 6 do godz. 10.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.



