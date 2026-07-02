Alert RCB dla dwóch regionów. Zacznie się w nocy

W skrócie Osoby znajdujące się w województwie pomorskim i zachodniopomorskim dostały alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczące silnego wiatru oraz możliwych burz. Zagrożenie ma pojawić się w piątek nad ranem.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje silny wiatr do 55 km/h z porywami do 90 km/h oraz lokalne burze w pasie od Świnoujścia do powiatu puckiego.

Po nawałnicy w Starachowicach wystąpiły utrudnienia na ulicach, a także ogłoszono możliwe przerwy w dostawie wody z powodu koniecznych napraw.

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Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa opublikowano w czwartek po południu. Został wysłany do mieszkańców oraz turystów przebywających w województwach: zachodniopomorskim i pomorskim.

Ostrzeżenie dotyczy silnego wiatru oraz spodziewanych wyładowań atmosferycznych.

Możliwe są przerwy w dostawie prądu. Rządowa instytucja zaleca zabezpieczenie rzeczy, które może porwać wiatr.

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Pogoda. IMGW ostrzega przed burzą i silnym wiatrem

Alert podobnej treści wystosował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Lokalnie możliwe burze" - czytamy.

Silne porywy i wyładowania atmosferyczne mają pojawić się w piątek nad ranem i trwać niemal do wieczora.

W sumie ostrzeżenia IMGW dotyczą kilkunastu powiatów w pasie od Świnoujścia do powiatu puckiego.

Starachowice. Przez miasto przeszła potężna nawałnica

O skutkach potężnych nawałnic przekonali się w środę mieszkańcy południa Polski. W Starachowicach (woj. świętokrzyskie) część ulic była nieprzejezdna, a woda sięgała do kolan.

"Przez nasze miasto przeszła nawałnica, której skutki będą usuwane w najbliższych godzinach i dniach. Straż pożarna działa na pełnych obrotach, podobnie jak inne służby" - informował prezydent Marek Materek.

W czwartek pojawił się nowy komunikat. "W dniach 2-3 lipca 2026 roku na terenie całego miasta Starachowice mogą wystąpić przerwy w dostawie wody spowodowane naprawami po wczorajszej nawałnicy, która przeszła przez miasto" - przekazał włodarz.

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