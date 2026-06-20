W skrócie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało mieszkańcom Polski alert ostrzegający przed gwałtownymi burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu, z możliwością wystąpienia przerw w dostawie prądu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty II stopnia przed burzami dla 10 województw oraz ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami niemal dla całego kraju.

W ciągu najbliższych dni prognozowane są wysokie temperatury do 35 stopni Celsjusza, groźne burze, opady deszczu i gradu, a także silne porywy wiatru, zwłaszcza na zachodzie, południu oraz w centrum Polski.

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców całego kraju alert, ostrzegający przed gwałtownym załamaniem pogody. W wiadomości wskazano, że w sobotę i niedzielę możliwe są intensywne opady deszczu, silny wiatr oraz burze. Ostrzeżono także przed możliwymi przerwami w dostawie energii elektrycznej.

"Uwaga! Dziś i jutro (20/21.06) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - przekazało RCB w komunikacie wysłanym do odbiorców na terenie całej Polski.

Równocześnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty II stopnia przed burzami dla 10 województw. Synoptycy ostrzegają, że lokalnie mogą wystąpić bardzo intensywne opady deszczu, grad oraz niszczące porywy wiatru.

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Pogoda. IMGW ostrzega przed groźnymi burzami w 10 województwach

Ostrzeżenia II stopnia dotyczą województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

Według prognoz burzom będą towarzyszyć opady deszczu od 30 do 55 mm, a wiatr może osiągać w porywach od 75 do nawet 115 km/h. Lokalnie możliwe są również opady gradu.

Alerty zaczną obowiązywać najwcześniej od godziny 14 w sobotę. Większość z nich wygaśnie w nocy z soboty na niedzielę, jednak w części powiatów pozostaną w mocy do godziny 10 w niedzielę.

IMGW przypomina, że ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować znaczne straty materialne oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.

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Jednocześnie w mocy pozostają wydane w piątek ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami. Obowiązują one we wszystkich województwach z wyjątkiem województwa podlaskiego i będą ważne do godziny 20 w niedzielę.

Na obszarach objętych alertami temperatura w ciągu dnia może osiągać od 30 do 35 stopni Celsjusza. Także noce będą bardzo ciepłe - miejscami termometry pokażą do 20 stopni.

Synoptycy wskazują, że obecna sytuacja pogodowa jest związana z układem barycznym nad Europą. Większa część kontynentu znajduje się pod wpływem podwyższonego ciśnienia, natomiast północ Europy oraz część obszarów nadbałtyckich pozostają pod oddziaływaniem niżu z rejonu Islandii wraz z towarzyszącymi mu frontami atmosferycznymi i liniami zbieżności.

Gorące powietrze nad Polską. Ciśnienie będzie spadać

Jak podaje IMGW, na wschodzie utrzymuje się ciepłe powietrze polarne morskie, natomiast nad większość kraju napływa gorąca masa powietrza zwrotnikowego. W Warszawie ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie stopniowo spadać.

W sobotę najwyższych temperatur można spodziewać się na zachodzie kraju, gdzie słupki rtęci mogą wzrosnąć do 35 stopni. W centrum prognozowanych jest około 31 stopni, natomiast najchłodniej będzie na Helu - około 24 stopni.

Na zachodzie oraz w rejonach górskich Małopolski i Śląska występować będą przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać do 90 km/h, a na północnym zachodzie nawet do 100 km/h.

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W nocy z soboty na niedzielę burze prognozowane są głównie w zachodniej połowie kraju oraz miejscami na południu. Lokalnie może pojawić się grad. Największe sumy opadów, do 35 mm, spodziewane są w pasie od Wielkopolski przez Dolny Śląsk, Opolszczyznę i Śląsk po Małopolskę.

Niedziela również przyniesie burzową aurę. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, mają występować przede wszystkim w centrum, na wschodzie i południu kraju. Podczas burz może spaść od 15 do 25 mm deszczu, a na południu i południowym wschodzie do 35 mm. Porywy wiatru mogą osiągać do 80 km/h.

W Warszawie sobota upłynie pod znakiem niewielkiego zachmurzenia i temperatury sięgającej 29 stopni. W nocy możliwe będą przelotne opady i burze. W niedzielę w stolicy prognozowane są kolejne burze, miejscami z gradem. Temperatura wzrośnie do około 30 stopni, a podczas wyładowań wiatr może osiągać w porywach do 75 km/h.

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