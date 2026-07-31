W skrócie W piątek wysłano alert RCB z poleceniem pobrania cyfrowego Poradnika Bezpieczeństwa, jednak linki w wiadomości i mediach społecznościowych nie działały.

Problemy z dostępem do rządowych stron internetowych, w tym login.gov.pl, zgłoszono przez użytkowników i zarejestrowano na downdetector.pl po godz. 8:20.

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że sytuacja wynika z dużej liczby wejść, a nie problemów technicznych.

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"MSWiA: bądź przygotowany. Pobierz: http://poradnik.bezpieczenstwa.gov.pl" - alert RCB o takiej treści otrzymali wszyscy użytkownicy telefonów w Polsce. Link w SMS-ie nie działał.

W mediach społecznościowych pojawiła się wkrótce poprawiona wersja wpisu z nowym linkiem. Po kliknięciu w niego strona ładuje się z opóźnieniem. Możliwości pobrania pliku jednak dalej nie ma. W najnowszej wersji wpisu poprawiony link został usunięty.

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Z kolei część użytkowników zgłasza w piątek problemy z ładowaniem się wszystkich stron rządowych z domeną gov.pl.

Nagły wzrost raportów o problemach z dostępnością do "login.gov.pl" widać w liczbie zgłoszeń użytkowników za pośrednictwem strony downdetector.pl. Po godz. 8:20 odebrano ponad 40 raportów o problemach. Z kolei PAP informuje, że nie można dostać się na m.in. strony kancelarii premiera i ministerstw.

Alert RCB bez działającego linku, problemy ze stronami rządowymi

Alert wysłano zaledwie dzień po tym, jak w Tarnawie-Kolonii w województwie lubelskim spadła rosyjska rakieta, tworząc 10-metrowy krater.

Do kłopotów z dostaniem się na strony rządowe w rozmowie z PAP odniósł się dyrektor biura komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji Marek Gieorgica.

- To przejściowe problemy, związane z dużą liczbą wejść na strony, bez żadnych problemów technicznych - zapewnił.





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