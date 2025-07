Żołnierze WOT mają pozostawać do dyspozycji ze względu na prognozowane upały i burze . Jak informuje dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej na swoim profilu w serwisie X "wprowadzono gotowość żołnierzy WOT do wsparcia samorządów lokalnych w ewentualnym zwalczaniu skutków ww. zjawisk pogodowych".

W poniedziałek najgorsza pogoda spodziewana jest w południowo-wschodniej części Polski. Tam pojawią się niebezpieczne burze, niosące lokalne gradobicie i ulewne deszcze. Miejscami suma opadów może osiągać do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Podczas burz możliwe też będą bardzo silne podmuchy wiatru , miejscami do około 100 km/h .

Zgodnie z komunikatem żołnierze WOT mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w województwach:

Na tych terenach - w zależności od sytuacji - wezwanie jest możliwe w okresie do 6 godzin . Na poniedziałku się jednak nie skończy.

Wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa WOT możliwe będzie również w ciągu najbliższych 24 godzin. W ciągu najbliższej doby żołnierze muszą być gotowi do interwencji w województwach:

"Obowiązkowe stawiennictwo w ciągu 6 godzin, pełna gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej do udzielenia wszelkiego wsparcia dla wojewodów, społeczności lokalnej. (...) Wojska Obrony Terytorialnej gotowe są do udzielania pomocy natychmiast we wszystkich obszarach, w których zagrożenie będzie występować" - zapewnił Kosiniak-Kamysz.