Alert dla kilkudziesięciu powiatów. Oblodzenie i intensywne opady śniegu

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około - 2 st. C, temperatura minimalna przy gruncie około - 4 st. C" - poinformował w sobotę IMGW.

Alert dotyczy dziewięciu powiatów, głównie w zachodniej części regionu. Ostrzeżenie wydano m.in. wobec powiatów: gryfińskiego, goleniowskiego, myśliborskiego i Szczecina. Ostrzeżenie obowiązuje do niedzieli, do godz. 21.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc. Kilkadziesiąt powiatów w Wielkopolsce, południowej części Pomorza i w woj. kujawsko-pomorskim zostało ostrzeżonych przed intensywnymi opadami śniegu.

Reklama

IMGW poinformował, że w sobotę o godz. 21 na terenie niemalże całego kraju odnotowano ujemne temperatury. Najzimniej było na wschodzie, gdzie termometry wskazywały od - 4 do nawet - 8,6 st. C.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę mroźne powietrze zacznie powoli opuszczać Polskę. Jak powiedział Jakub Gawron, synoptyk IMGW-PIB, po kilku mroźnych dniach, od wtorku wróci typowa jesień z dodatnimi temperaturami w ciągu dnia.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę wpływ na pogodę nad Polską będzie miał jeszcze płytki niż z rejonu Zalewu Szczecińskiego, który ściąga do kraju chłodne powietrze znad Bałtyku. Stopniowo zimne masy powietrza arktycznego będą przenosiły się na północ i w pierwszych dniach tygodnia w dzień powrócą dodatnie temperatury.

"Po chwilowym ataku zimy, w niedzielę pogoda zacznie się poprawiać. Pogodnie będzie w południowo-zachodniej Polsce i w centrum. Na północy i północnym zachodzie zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Miejscami, w północnej połowie kraju, możliwe są opady śniegu. W zachodniej i centralnej części Pomorza, na Kujawach i na północy Wielkopolski możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Na krańcach południowych i południowo-wschodnich będą to już zdecydowanie słabsze opady" - powiedział Jakub Gawron z IMGW-PIB.

Na północnym wschodzie temperatura maksymalna wyniesie od - 4 do - 1 stopnia Celsjusza. Na pozostałym obszarze kraju od zera do plus trzech stopni. Wiatr będzie słaby, na północy kraju okresami umiarkowany, z kierunków południowych.