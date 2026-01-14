W skrócie W Warszawie i na Pomorzu występują trudne warunki pogodowe z powodu marznącego deszczu i gołoledzi.

Utrudnienia odnotowano w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, kolei oraz ruchu lotniczego na Lotnisku Chopina.

W Gdańsku i Sopocie zamknięto molo, a służby miejskie prowadzą intensywne działania zabezpieczające.

Wracający z pracy Warszawiacy muszą zmierzyć się z kolejnym atakiem zimy. W stolicy pada deszcz, który od razu zamarza, powodując gołoledź na chodnikach i jezdniach.

Na ulice wyjechały posypywarki, które uzupełniają non stop zapas soli. Sól sypana jest także na chodnikach. Jak poinformował Zarząd Oczyszczania Miasta, od rana ekipy posypały piaskiem 7 tys. punktów, czyli przystanki, kładki, schody, przejścia, dojścia do stacji metra. Obsługują ponad 4 mln m kw. terenów.

"W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi występują utrudnienia w funkcjonowaniu pojazdów komunikacji miejskiej. Możliwe opóźnienia w kursowaniu autobusów, tramwajów oraz pociągów SKM i KM, a także kursy skrócone i trasy objazdowe" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Pogoda w Polsce. Trudne warunki w Warszawie i na Pomorzu

Zaapelował, by zwracać uwagę na informacje na wyświetlaczach pojazdów.

Występują też utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM i KM w rejonie stacji Warszawa Okęcie, w związku z tym wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM/ZTM w 1 i 2 strefie biletowej.

Kierowcy powinni przede wszystkim zwiększyć dystans od poprzedzających pojazdów, dostosować prędkość do warunków jazdy, ograniczyć gwałtowne, silne hamowanie oraz przyspieszanie, a w miarę możliwości unikać zatrzymywania się np. na wzniesieniach.

Trudne warunki pogodowe panują także między innymi w Gdańsku. Z powodu oblodzenia sieci trakcyjnej występują opóźnienia w kursowaniu tramwajów. Po południu ruch na odcinku Węzeł Kliniczna - Nowy Port został wstrzymany w obu kierunkach. Na czas utrudnień uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

Ze względów bezpieczeństwa do odwołania zamknięte zostało molo w Gdańsku Brzeźnie.

Zamknięte molo w Gdańsku i w Sopocie. Powodem pogoda

Jak poinformował gdański magistrat, służby miejskie prowadzą intensywne działania związane z zabezpieczaniem głównych ciągów komunikacyjnych i ograniczaniem śliskości. W akcji uczestniczą 103 pojazdy oraz 212 pracowników.

Zamknięto także sopockie molo. "W związku z opadami marznącego deszczu i trudnymi, niebezpiecznymi warunkami, zamykamy molo do odwołania" - podał Urząd Miasta W Sopocie.

Na Pomorzu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed marznącymi opadami deszczu wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczy ono powiatów: wejherowskiego, puckiego, kartuskiego, kościerskiego, gdańskiego, starogardzkiego, tczewskiego, malborskiego, kwidzyńskiego, sztumskiego, nowodworskiego oraz Gdańska, Sopotu i Gdyni.

W regionie obowiązuje także ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody w Wiśle, od Tczewa do ujścia.

Warszawa. Lotnisko Chopina: Opóźnienia są i będą

- Opóźnienia na Lotnisku Chopina są i będą, dlatego, że trzeba odlodzić samoloty oraz zabezpieczać drogi startowe. Spodziewamy się więc opóźnień do końca dzisiejszego dnia - poinformował Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska.

Rzecznik dodał, że obecnie nie ma śniegu na drogach startowych, ale z powodu marznącego deszczu trzeba od czasu do czasu zabezpieczyć je chemicznie, aby zapobiec oblodzeniu.

Jak wyjaśnił, obecnie w Warszawie pada marznący deszcz, przez co konieczne jest odladzanie wszystkich samolotów przygotowywanych do startu, nawet jeśli niedługo wcześniej wylądowały w stołecznym porcie.

- Kropla takiej przemrożonej wody ma -1 lub -2 stopnie Celsjusza. Gdy spadnie ona na jakąkolwiek powierzchnię, momentalnie zmienia się w lód. Jeśli samolot stoi nawet 20 minut w marznącym deszczu, cały jest oblodzony - powiedział Rudzki.

Opóźnione loty na lotnisku Chopina. Przyczyną marznący deszcz

Wskazał, że samo odladzanie trwa od 10 minut do ok. pół godziny, w zależności od wielkości samolotu. Czas ten nie jest wliczany w rozkładzie danego lotu, dlatego procedura wiąże się z opóźnieniami.

Dyrektor handlowy lotniska Warszawa-Modlin Wojciech Borys przekazał, że podwarszawski port funkcjonuje bez przeszkód, przyloty odbywają się bez opóźnień, a w przypadku odlotów, według stanu przed godziną 17, opóźnione są dwa samoloty do Mediolanu (na lotniska Bergamo i Malpensa).

W ich przypadku z powodu marznącego opadu załogi samolotów zdecydowały się na wstrzymanie odlotów, a pasażerowie wrócili do terminala i czekają na poprawę warunków.

Alert RCB z powodu gołoledzi. Groźnie w wielu województwach

"Uwaga! Dziś i jutro (14/15.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach" - komunikat tej treści otrzymały w środę rano osoby przebywające na terenie łącznie ośmiu województw.

Niebezpieczna pogoda w Polsce to efekt odwilży, która nadciąga z zachodu. Wyższe temperatury sprawiają, że pada już nie tylko sam śnieg, lecz również śnieg z deszczem i sam deszcz lub mżawka. Woda zamarza na wciąż zmrożonych powierzchniach, powodując gołoledź.

Alert obejmuje obszar województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego oraz lubelskiego.

