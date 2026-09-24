W skrócie Karol Nawrocki utrzymał pierwsze miejsce w najnowszym sondażu zaufania, osiągając wynik 47,1 proc.

Radosław Sikorski zajmuje drugie miejsce z zaufaniem na poziomie 46,2 proc., różnica między nim a prezydentem wynosi mniej niż jeden punkt procentowy.

Władysław Kosiniak-Kamysz zajął trzecią pozycję, uzyskując zaufanie 42,8 proc. zaufania.

W rankingu nieufności Jarosław Kaczyński znalazł się na pierwszym miejscu z wynikiem 67,2 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez IBRiS na próbie 1,1 tys. dorosłych Polaków w dniach 19-20 września 2026 r.

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IBRiS przeprowadził na zlecenie Onetu nowy sondaż zaufania do polityków. Ankietowanych zapytano o stosunek do 15 osób. Liderem pozostaje Karol Nawrocki (47,1 proc.). Prezydent zanotował spadek względem ostatniego badania o 3,1 pkt proc.

Nawrocki jeszcze w czerwcu miał 54,8 proc. zaufania. W ciągu kilku miesięcy wynik ten stopniał o 7,7 pkt proc.

Głowie państwa po piętach depcze szef polskiej dyplomacji. Radosławowi Sikorskiemu ufa 46,2 proc. (wzrost o 2,6 pkt proc.). Podium zamyka Władysław Kosiniak-Kamysz z zaufaniem na poziomie 42,8 proc. Szef MON zanotował wzrost o 1,7 pkt proc.

Ranking zaufania do polityków. Tusk i Czarzasty zyskują

Donald Tusk w sondażu IBRiS zajął czwarte miejsce. Premierowi ufa 40,7 proc. respondentów (wzrost o 3,8 pkt proc.). Tuż za nim uplasował się Włodzimierz Czarzasty (zaufanie na poziomie 38 proc., co oznacza wzrost o 3,4 pkt proc.).

Dalsze miejsca zajmują: Krzysztof Bosak (36,3 proc. zaufania), Mateusz Morawiecki (35 proc.), Piotr Zgorzelski (30,7 proc.), Sławomir Mentzen (27,1 proc.) iKrzysztof Gawkowski (25,4 proc.).

Jarosław Kaczyński liderem niechlubnego zestawienia. Nowy sondaż

Zaufanie do Jarosława Kaczyńskiego deklaruje 24,2 proc. ankietowanych. Za prezesem PiS znaleźli się: Grzegorz Braun (22,3 proc.), Szymon Hołownia (21,9 proc.),Adrian Zandberg (20,5 proc.) oraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (9,3 proc.).

Kaczyński jest liderem rankingu nieufności, jego skumulowany rezultat wynosi 67,2 proc. Za nim uplasował się Grzegorz Braun (nieufność na poziomie 65,5 proc.). Trzecia pozycja przypadła Sławomirowi Mentzenowi (57,7 proc.).

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 19-20 września 2026 r. metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej liczącej 1,1 tys. dorosłych Polaków.



