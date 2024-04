Sondaż. Na kogo chcą zagłosować Polacy?

Pierwsze miejsce spośród wszystkich kandydatów zajął Rafał Trzaskowski . Głos na prezydenta Warszawy zamierza oddać 29 proc. badanych i jest to wzrost o niespełna 7 punktów proc. w stosunku do ostatniego sondażu.

Na drugim miejscu zestawienia pojawił się Mateusz Morawiecki . Były premier z PiS uzyskał poparcie 22,4 proc. ankietowanych, co jest spadkiem o blisko 2 punkty proc. Bez szans na drugą turę wyborów prezydenckich byłby Szymon Hołownia . Marszałek Sejmu mógłby liczyć na 17,1 proc. poparcia - to spadek o 7,7 proc.

Rośnie za to liczba osób, które nie wiedzą lub trudno im powiedzieć , na kogo oddaliby swój głos - tym razem 11,2 proc. ankietowanych wybrało tę opcję.

Wybory prezydenckie 2025. Rafał Trzaskowski: Nigdy nie wykluczałem startu

Największe partie obecnie budują listy na czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego i niezbyt chętnie zajmują się elekcją w przyszłym roku.

Dzień po wyborach samorządowych do potencjalnego startu na prezydenta kraju odniósł się lider zestawienia.

- Koncentruję się na tym, co tu i teraz, a co będzie z półtora roku, to się dopiero okaże. Nigdy tego nie wykluczałem i nie wykluczam - powiedział Rafał Trzaskowski.