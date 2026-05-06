Alarmują o ekstremalnym zagrożeniu, jest alert RCB. "Nie otwieraj okien"
Na terenie województwa lubelskiego i części województw podkarpackiego oraz podlaskiego występuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W pozostałych regionach centralnej i południowej Polski niebezpieczeństwo to jest wysokie lub bardzo wysokie. W związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie wydano alert RCB. Służby ostrzegają przed groźnym zadymieniem.
W skrócie
- Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego występuje na terenie województwa lubelskiego oraz części województw podkarpackiego i podlaskiego, zaś w centralnej i południowej Polsce poziom ten jest wysoki lub bardzo wysoki.
- Z uwagi na pożar lasów Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla powiatu biłgorajskiego, zalecając zamknięcie okien, ograniczenie przebywania na zewnątrz, przygotowanie najpotrzebniejszych rzeczy oraz słuchanie poleceń służb.
- W trakcie gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie doszło do katastrofy samolotu gaśniczego Dromader, w której zginął pilot.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Niemal w całym województwie lubelskim, w północnej części województwa podkarpackiego i miejscami także w województwie podlaskim w lasach występuje ekstremalne zagrożenie pożarowe - powiadomił Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Zagrożenie pożarowe w lasach. Południe kraju w ostrzeżeniach
Niebezpieczeństwo jest bardzo wysokie prawie w całym województwie mazowieckim oraz częściowo w województwach: łódzkim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, podlaskim, podkarpackim i lubelskim.
W pozostałych regionach centralnej i południowej Polski zagrożenie pożarowe utrzymuje się na wysokim poziomie. Jest ono niskie jedynie na północy kraju.
Alert RCB na Lubelszczyźnie. Strażacy walczą z pożarem
W związku z pożarem, który wybuchł we wtorek na Lubelszczyźnie, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło przed groźnym zadymieniem.
Ostrzeżenie dotyczy powiatu biłgorajskiego w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów.
"Uwaga! Pożar lasu i duże zadymienie w powiecie biłgorajskim (gminy: Łukowa, Józefów, Aleksandrów). Nie otwieraj okien. Słuchaj poleceń służb" - napisano w komunikacie RCB.
Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, by wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu oraz przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji. Przypomina również, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać działań służb.
"W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń pod numer 112" - głosi wydany w środę rano komunikat RCB.
Lubelskie: Katastrofa samolotu gaśniczego Dromader
Pożar na Lubelszczyźnie wybuchł we wtorek w godzinach popołudniowych na terenie Puszczy Solskiej, obszaru na którym znajduje się szereg form ochrony przyrody jak: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody czy ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.
Pożar w bardzo krótkim czasie objął 250 hektarów lasów.
Podczas wtorkowej akcji gaśniczej rozbił się samolot Dromader z bazy lotniczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. W katastrofie zginął pilot maszyny.