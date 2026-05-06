W skrócie Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego występuje na terenie województwa lubelskiego oraz części województw podkarpackiego i podlaskiego, zaś w centralnej i południowej Polsce poziom ten jest wysoki lub bardzo wysoki.

Z uwagi na pożar lasów Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla powiatu biłgorajskiego, zalecając zamknięcie okien, ograniczenie przebywania na zewnątrz, przygotowanie najpotrzebniejszych rzeczy oraz słuchanie poleceń służb.

W trakcie gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie doszło do katastrofy samolotu gaśniczego Dromader, w której zginął pilot.

Niemal w całym województwie lubelskim, w północnej części województwa podkarpackiego i miejscami także w województwie podlaskim w lasach występuje ekstremalne zagrożenie pożarowe - powiadomił Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zagrożenie pożarowe w lasach. Południe kraju w ostrzeżeniach

Niebezpieczeństwo jest bardzo wysokie prawie w całym województwie mazowieckim oraz częściowo w województwach: łódzkim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, podlaskim, podkarpackim i lubelskim.

W pozostałych regionach centralnej i południowej Polski zagrożenie pożarowe utrzymuje się na wysokim poziomie. Jest ono niskie jedynie na północy kraju.

Alert RCB na Lubelszczyźnie. Strażacy walczą z pożarem

W związku z pożarem, który wybuchł we wtorek na Lubelszczyźnie, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło przed groźnym zadymieniem.

Ostrzeżenie dotyczy powiatu biłgorajskiego w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów.

"Uwaga! Pożar lasu i duże zadymienie w powiecie biłgorajskim (gminy: Łukowa, Józefów, Aleksandrów). Nie otwieraj okien. Słuchaj poleceń służb" - napisano w komunikacie RCB.

Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, by wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu oraz przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji. Przypomina również, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać działań służb.

"W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń pod numer 112" - głosi wydany w środę rano komunikat RCB.

Lubelskie: Katastrofa samolotu gaśniczego Dromader

Pożar na Lubelszczyźnie wybuchł we wtorek w godzinach popołudniowych na terenie Puszczy Solskiej, obszaru na którym znajduje się szereg form ochrony przyrody jak: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody czy ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.

Pożar w bardzo krótkim czasie objął 250 hektarów lasów.

Podczas wtorkowej akcji gaśniczej rozbił się samolot Dromader z bazy lotniczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. W katastrofie zginął pilot maszyny.

