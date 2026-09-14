W skrócie Siedmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego ostrzega, że brak zwołania Zgromadzenia Ogólnego przez prezesa Bogdana Święczkowskiego może doprowadzić do pozbawienia TK budżetu w 2027 roku.

Prezes Bogdan Święczkowski przekazał projekt budżetu ministrowi finansów bez uchwały Zgromadzenia Ogólnego, argumentując, że nie udało się uzyskać kworum z powodu sporu o udział części sędziów.

Niektórzy nowo wybrani sędziowie TK nie zostali dopuszczeni do orzekania, ponieważ prezes uznaje tylko ślubowanie złożone wobec prezydenta, co pozostaje przedmiotem sporu.

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Pod alarmistycznym stanowiskiem podpisało się siedmioro z ośmiorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w tej kadencji przez Sejm: Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Sławomir Patyra, Dariusz Szostek i Maciej Taborowski.

Jak przypominają, 1 września skierowali do prezesa TK pismo, w którym wystąpili o pilne zwołanie przez niego Zgromadzenia Ogólnego sędziów Trybunału w celu podjęcia uchwały ws. przyszłorocznego budżetu tej instytucji i przeprowadzenie obrad z udziałem wszystkich wybranych przez Sejm sędziów.

Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie zaniepokojeni "zaniechaniem" Święczkowskiego

W swoim stanowisku sędziowie wyrazili "ogromne zaniepokojenie", tym że postępowanie prezesa TK może doprowadzić do sytuacji, w której "Trybunał Konstytucyjny zostanie w roku 2027 pozbawiony możliwości działania". Przypomnieli zarazem, że minister finansów może włączyć do projektu budżetu państwa "tylko taki projekt", który został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne sędziów TK.

"Żadne zastępcze działania, w szczególności w postaci skierowania projektu budżetu Trybunału do Rady Dialogu Społecznego, nie mogą zastąpić przestrzegania procedury wymaganej ustawą ani konwalidować naruszenia prawa, do którego doszło w związku z przekazaniem Ministrowi Finansów przez kierującego Trybunałem sędziego Bogdana Święczkowskiego projektu dochodów i wydatków Trybunału z pominięciem uchwały Zgromadzenia Ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego" - wyjaśniono.

Autorzy pisma podkreślili, że "w trosce o zapewnienie możliwości prawidłowego funkcjonowania TK", a także mając na uwadze "oczywistą potrzebę zagwarantowania praw pracowniczych wszystkich osób zatrudnionych w TK, jak również świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku" domagają się zwołania Zgromadzenia Ogólnego "z udziałem wszystkich sędziów Trybunału wybranych przez Sejm". Dotychczas do czynnego udziału w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego dopuszczani byli bowiem jedynie sędziowie, od których ślubowanie odebrał prezydent Karol Nawrocki.

Prezes TK skomentował problemy ze spotkaniem sędziów

Święczkowski skomentował kwestię kierowanych przez sędziów pism w poniedziałek wieczorem na antenie Telewizji Republika. Ocenił, że są one "tylko zasłoną dymną".

- Chcę powiedzieć, że w zeszłym tygodniu odbyłem serię spotkań z (...) trojgiem nowych sędziów - powiedział Święczkowski, odnosząc się do sędziów Bentkowskiej, Szostka i Patyry, którzy objęli obowiązki służbowe w TK. Dodał, że wówczas sędziowie ci oświadczyli, iż nie wezmą udziału w Zgromadzeniu, jeżeli do udziału w nim nie zostanie dopuszczona "ta czwórka, która nie złożyła ślubowania wobec prezydenta".

Prezes TK ocenił, że jeżeli Trybunał będzie pozbawiony budżetu, "to będzie tylko i wyłącznie odpowiedzialność sędzi Bentkowskiej, sędziego Szostka i sędziego Patyry". Dodał, że zrobił wszystko, aby Zgromadzenie Ogólne sędziów w celu uchwalenia budżetu się odbyło. - Dwukrotnie przeprowadziłem Zgromadzenia, które skończyły się niczym, bo albo ktoś wtargnął do Trybunału, albo sędziowie wyszli - wskazywał Święczkowski. - Więc nie ma szans na Zgromadzenie, szanowni państwo - dodał.

W ostatnich tygodniach Zgromadzenia Ogólne były wyznaczone 24 czerwca i 14 lipca. Na początku września prezes TK wskazywał, że jedno z posiedzeń zostało "zakłócone przez dwie osoby, które nie zostały zaproszone, a wtargnęły na teren Zgromadzenia Ogólnego". Drugie zaś - jak mówił - nie odbyło się wobec zachowania sędziego Dariusza Szostka i sędzi Magdaleny Bentkowskiej, którzy opuścili Zgromadzenie Ogólne, zrywając tym samym kworum.

Spór wokół sposobu przyjęcia budżetu

Pod koniec sierpnia minister finansów Andrzej Domański poinformował, że w projekcie budżetu państwa na 2027 r. nie uwzględniono dochodów i wydatków TK. Resort tłumaczył, że przekazana przez Trybunał informacja nie została wcześniej uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne sędziów, czego wymagają przepisy.

Bogdan Święczkowski przekazał ministrowi projekt budżetu mimo braku uchwały Zgromadzenia Ogólnego, wskazując, że dwukrotnie nie udało się go przyjąć z powodu braku kworum. Następnie skierował projekt również do Rady Dialogu Społecznego, apelując o uwzględnienie wydatków TK w przyszłorocznym budżecie.

Część sędziów TK niedopuszczona do orzekania

Problem z uchwaleniem budżetu wiąże się ze sporem o status części sędziów TK. W marcu Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów, ale do orzekania dopuszczonych zostało dotychczas dwoje z nich - Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek. Pozostała czwórka nie objęła urzędów, ponieważ prezes TK Bogdan Święczkowski nie uznał złożenia przez nich ślubowania w Sejmie za ślubowanie "wobec prezydenta". Ich status pozostaje przedmiotem sporu.

W czerwcu na sędziego TK został wybrany Sławomir Patyra, od którego prezydent odebrał pod koniec lipca ślubowanie. Sędzia oświadczył jednak, że nie będzie uczestniczył w jakichkolwiek procedurach związanych z orzekaniem w TK do czasu, aż czworo wybranych w marcu przez Sejm sędziów zostanie dopuszczonych do orzekania. Niedawno na kolejnego, ósmego wybranego w tej kadencji Sejmu, sędziego Trybunału wybrany został Maciej Berek. Zgłoszenie jego kandydatury przez grupę posłów klubu KO wywołało wiele kontrowersji.

W ubiegły poniedziałek Berek wskazywał, że w kwestii jego ślubowania trzeba zaczekać do połowy września, wtedy - jak mówił - okaże się, co prezydent zrobi w tej sprawie. Kadencja sędziego Justyna Piskorskiego, w miejsce którego wybrany został Berek, upływa 18 września.



