Alarm po alarmie. Polska ponowne poderwała myśliwce

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty wśród mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. RCB zaapelowało o oczekiwanie na dalsze komunikaty. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło, że poderwane zostało lotnictwo wojskowe. Po godzinie 7.00 odwołano stan alarmy, jednak tuż przed godz. 8.00 alerty zostały wznowione.

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Myśliwiec F-16 z polskimi oznaczeniami w locie na pochmurnym niebie, kontekst alertu RCB.
W związku rosyjskim atakiem w Ukrainie poderwano lotnictwo wojskowe, alert dla dwóch województwWojsko Polskiemateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainie.
  • Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z sytuacją poderwano polskie lotnictwo wojskowe, zaznaczając, że działania mają prewencyjny charakter.
  • W środę doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec Mi-8 na północ od miejscowości Braniewo.
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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o rozesłaniu alertów RCB wśród mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. Stan alarmowy ma związek z rosyjskimi atakami w Ukrainie.

RCB podało także, że poderwano polskie lotnictwo wojskowe oraz zaapelowało do mieszkańców o oczekiwanie na dalsze komunikaty.

Po godzinie 7.00 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o odwołaniu stanu alarmowegojednak tuż przed godz. 8.00 stan alarmowy został wznowiony.

DORSZ wydało komunikat. "Operuje lotnictwo wojskowe"

Krótko po rozesłaniu alertów RCB Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło w komunikacie operowanie lotnictwa wojskowego.

"W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej" - podało wojsko.

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - przekazało dowództwo.

Operowanie lotnictwa zakończyło się przed godz. 7.15, jednak tuż po godz. 8.00 myśliwce ponownie zostały poderwane w związku ze wznowieniem stanu alarmowego.

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Atak w Ukrainie. W środę Rosja naruszyła polską przestrzeń

Również w środę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty, ponadto pracę wstrzymały lotniska w Lublinie i Rzeszowie. Przed południem doszło natomiast do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, otwiera się w nowym oknie.

"23 września br. o godz. 11.08, na północ od miejscowości Braniewo, doszło do krótkotrwałego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez śmigłowiec Mi-8 Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej" - podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Śmigłowiec wykonywał lot z Obwodu Królewieckiego. Naruszył polską przestrzeń powietrzną na maksymalną głębokość ok. 300 m i przebywał w niej przez 42 sekundy" - poinformowało wojsko.

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