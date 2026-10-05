Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Alarm na wschodzie kraju, alert RCB. "Operuje polskie lotnictwo"

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

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"W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo" - przekazało mieszkańcom województwa lubelskiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert RCB został wysłany w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Po kilkudziesięciu minutach ostrzeżenie odwołano.

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Polski myśliwiec w powietrzu.
Wojna w Ukrainie. Wysłano alert RCB, "operuje polskie lotnictwo". Zdj. ilustracyjneMichal AdamowskiReporter

W skrócie

  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesłało alert mieszkańcom województwa lubelskiego w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę.
  • W komunikacie poinformowano o działaniach polskiego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej i wezwano do oczekiwania na dalsze instrukcje.
  • Po kilkudziesięciu minutach zagrożenie zostało odwołane.
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"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazano w komunikacie, który w poniedziałek nad ranem trafił do odbiorców na wschodzie Polski.

Decyzją dyrektora RCB, został on rozesłany do użytkowników sieci telefonii komórkowych w powiatach na terenie województwa lubelskiego, również w języku angielskim.

Otrzymały go osoby przebywające w pow.: puławskim, opolskim, Lublinie, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, Chełmie, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, Zamościu, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, łukowskim, Białej Podlasce, bialskim, ryckim, radzyńskim, parczewskim i lubartowskim.

Alert RCB, "operuje polskie lotnictwo". Chodziło o atak Rosji na Ukrainę

Po upływie kilkudziesięciu minut do odbiorców trafiła informacja o odwołaniu alarmu. "UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Brak zagrożenia na terenie Polski" - przekazano.

Jak wyjaśniono, o ustaniu zagrożenia poinformowano RCB w trakcie wysyłki, która została w tym momencie przerwana. Z tego powodu ostrzeżenie mogło dotrzeć tylko do części mieszkańców. Po otrzymaniu tej informacji Centrum rozpoczęło rozsyłanie komunikatów o odwołaniu alertu.

Informacja o operowaniu polskiego lotnictwa nie została przekazana równolegle przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, które w podobnych sytuacjach często opisuje podjęte działania.

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