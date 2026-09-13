W skrócie Polski samolot musiał wrócić do Warszawy z powodu czasowego zamknięcia lotniska w Wilnie po wykryciu nieznanych obiektów w powietrzu.

Lotnisko w Wilnie zostało ponownie otwarte, a rejs z Polski zrealizowano z opóźnieniem.

W niedzielę Rosja przeprowadziła ataki dronami na cele w zachodniej Ukrainie, a polskie wojsko poderwało myśliwce po otrzymaniu alertu o możliwym zagrożeniu.

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Lotnisko w Wilnie zostało w niedzielę tymczasowo zamknięte z powodu wykrycia niezidentyfikowanych obiektów w przestrzeni powietrznej.

Do incydentu doszło w czasie, gdy Rosja prowadziła kolejny zmasowany atak na zachodnią Ukrainę.

Litwa. Wilno zamknęło lotnisko. Samolot zawrócił do Warszawy

"Z powodu zamknięcia lotniska w Wilnie (...) samolot Polskich Linii Lotniczych LOT, SP-LIO, wykonujący rejs LO771, zawraca do Warszawy. Rejsy LO771/772 zostają odwołane. Pasażerom polecą do Wilna kolejnymi rejsami" - informował przed godz. 13 rzecznik polskiego przewoźnika Krzysztof Moczulski na platformie X.

Kilka minut później Moczulski przekazał, że lotnisko zostało ponownie otwarte i po uzupełnieniu paliwa w samolocie rejs LO771 oraz powrotny LO772 zostaną zrealizowane z opóźnieniem.

Według portalu Flightradar24 drugi rejs z Warszawy do Wilna rozpoczął się o godz. 13.56. Samolot wylądował u celu o godz. 15.48 - niecałe dwie godziny później niż pierwotnie planowano.

Rosyjskie ataki na Ukrainę. Alarm w Polsce

Rosja zaatakowała w nocy z soboty na niedzielę oraz później o poranku cele w Ukrainie. Drony nadleciały także w zachodni rejon kraju, graniczący z Polską. Jeden z bezzałogowców uderzył kilometr od polsko-ukraińskiej granicy, natomiast drugi pięć kilometrów od niej.

Polskie wojsko poderwało myśliwce, mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego otrzymali alert RCB.

Nie odnotowano naruszenia granicy RP - podało przed godz. 10 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych po zakończeniu działań.

O godz. 17 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa rozpoczęła się specjalna narada premiera z szefami MON, MSWiA oraz służb. - Te ataki tej nocy wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych - ich zasięg, ich precyzja są niepokojące - opisał Donald Tusk.

- Od dzisiaj będziemy procedować w trybie bardzo wzmocnionym, bo to, co wiemy, to najbliższe tygodnie i miesiące, to będzie bardzo wzmożony okres ze strony rosyjskiej - przekazał premier.



