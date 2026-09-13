Alarm na Litwie, nowe informacje. Polski samolot musiał zawracać

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Z powodu czasowego zamknięcia lotniska w Wilnie polski samolot musiał zawrócić do Warszawy - przekazał rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT. Przyczyną wstrzymania działalności lotniska było pojawienie się w przestrzeni powietrznej nieznanych obiektów. Ostatecznie port został ponownie otwarty, a połączenie z Polski zrealizowano z opóźnieniem.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Samolot LOT zawracający do Warszawy podczas lotu do Wilna, na mapie widoczna zmiana trasy koło Białegostoku
Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT musiał zawrócić podczas rejsu do WilnaFlightradar24; Karol MakuratReporter

W skrócie

  • Polski samolot musiał wrócić do Warszawy z powodu czasowego zamknięcia lotniska w Wilnie po wykryciu nieznanych obiektów w powietrzu.
  • Lotnisko w Wilnie zostało ponownie otwarte, a rejs z Polski zrealizowano z opóźnieniem.
  • W niedzielę Rosja przeprowadziła ataki dronami na cele w zachodniej Ukrainie, a polskie wojsko poderwało myśliwce po otrzymaniu alertu o możliwym zagrożeniu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Lotnisko w Wilnie zostało w niedzielę tymczasowo zamknięte z powodu wykrycia niezidentyfikowanych obiektów w przestrzeni powietrznej.

Do incydentu doszło w czasie, gdy Rosja prowadziła kolejny zmasowany atak na zachodnią Ukrainę.

Litwa. Wilno zamknęło lotnisko. Samolot zawrócił do Warszawy

"Z powodu zamknięcia lotniska w Wilnie (...) samolot Polskich Linii Lotniczych LOT, SP-LIO, wykonujący rejs LO771, zawraca do Warszawy. Rejsy LO771/772 zostają odwołane. Pasażerom polecą do Wilna kolejnymi rejsami" - informował przed godz. 13 rzecznik polskiego przewoźnika Krzysztof Moczulski na platformie X.

Kilka minut później Moczulski przekazał, że lotnisko zostało ponownie otwarte i po uzupełnieniu paliwa w samolocie rejs LO771 oraz powrotny LO772 zostaną zrealizowane z opóźnieniem.

Według portalu Flightradar24 drugi rejs z Warszawy do Wilna rozpoczął się o godz. 13.56. Samolot wylądował u celu o godz. 15.48 - niecałe dwie godziny później niż pierwotnie planowano.

Zobacz również:

Rosyjski samolot musiał lądować w Samarze z powodu ukraińskich dronów
Świat

Ukraińskie drony i krytycznie niski zapas paliwa. Groza na pokładzie

Agata Sucharska
Agata Sucharska

Rosyjskie ataki na Ukrainę. Alarm w Polsce

Rosja zaatakowała w nocy z soboty na niedzielę oraz później o poranku cele w Ukrainie. Drony nadleciały także w zachodni rejon kraju, graniczący z Polską. Jeden z bezzałogowców uderzył kilometr od polsko-ukraińskiej granicy, natomiast drugi pięć kilometrów od niej.

Polskie wojsko poderwało myśliwce, mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego otrzymali alert RCB.

Nie odnotowano naruszenia granicy RP - podało przed godz. 10 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych po zakończeniu działań.

Zobacz również:

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Wojna w Ukrainie

"Celowe uderzenie". Zełenski grzmi po ataku przy granicy z Polską

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

O godz. 17 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa rozpoczęła się specjalna narada premiera z szefami MON, MSWiA oraz służb. - Te ataki tej nocy wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych - ich zasięg, ich precyzja są niepokojące - opisał Donald Tusk.

- Od dzisiaj będziemy procedować w trybie bardzo wzmocnionym, bo to, co wiemy, to najbliższe tygodnie i miesiące, to będzie bardzo wzmożony okres ze strony rosyjskiej - przekazał premier.

Zobacz również:

Ppłk Jacek Goryszewski
Polska

Ataki bardzo blisko granicy z Polską. "Zagrożenie było realne"

Marta Stępień
Marta Stępień


"Polityczny WF": Czy Kaczyński znów zintegruje prawicę? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze