W skrócie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed gwałtownym wzrostem aktywności burzowej, intensywnymi opadami i możliwym gradem w najbliższych godzinach.

Sytuacja burzowa obejmuje znaczne obszary kraju, a najintensywniejsze zjawiska występują m.in. w województwie zachodniopomorskim, na północy Kujaw, Mazowszu, Podkarpaciu oraz lokalnie w Karpatach.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wprowadziło stan alarmowy dla całego kraju, ostrzegając przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawie prądu.

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IMGW opublikowało komunikat dotyczący sytuacji burzowej nad Polską. Synoptycy odnotowali wzrost aktywności burzowej i prognozują, że trudna sytuacja będzie się utrzymywać.

Burze występują w niedzielę licznie w województwie zachodniopomorskim, na północy Kujaw, nad różnymi częściami Mazowsza, na wschód od Łodzi oraz na pograniczu Mazur i Podlasia, a także lokalnie w Karpatach.

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Trudna sytuacja ma także miejsce na wschodzie kraju, gdzie komórki burzowe przemieszczają się bardzo powoli. Skutkuje to utrzymującym się intensywnymi opadami, co w okolicach Komańczy na Podkarpaciu doprowadziło do wystąpienia 100 mm opadu.

Burze nad Polską. Ostrzeżenie dla całego kraju

Kolejne komórki burzowe w niedzielę po godz. 14 zaczęły powstawać w Bieszczadach, ale wolny od burz nie pozostanie także przeciwległy koniec kraju. Nad województwo zachodniopomorskie przemieszczają się strefy burz znad Niemiec. Najsilniejsze porywy wiatru zanotowane w burzach osiągnęły 80 km/h - podało IMGW.

"Burze występujące nad północno-zachodnią Polską będą przemieszczać się na wschód i południowy wschód. (…) We wschodniej połowie kraju burze wciąż będą charakteryzować się bardzo powolnym przemieszczaniem, więc lokalnie występować tu będzie ryzyko zalań i podtopień" - podał instytut, ostrzegając, że towarzyszące burzom "zjawiska będą bardzo gwałtowne".

Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Alert RCB

Alert dotyczący sytuacji burzowej wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Stan alarmowy objął całą Polskę i obowiązywał będzie w niedzielę i poniedziałek.

"Uwaga! Dziś i jutro (21/22.06) burze, bardzo silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - podało RCB.

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