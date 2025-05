Obecna na sali jedna z aktywistek, odnosząc się do miejsca protestu, podkreśliła z kolei, że chodziło o "przełamanie pewnego tabu, co nie byłoby możliwe przez pójście na normalny marsz".

- Prawa do wolności słowa, do wyrażania poglądów, do pokojowych zgromadzeń to nie są prawa absolutne. Podlegają one ograniczeniom w sytuacji konfliktu z innymi prawami i wolnościami - zaznaczyła sędzia.