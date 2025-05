Klementyna Suchanow reaguje: To jakiś żart

- To jakiś żart, bo Republika przy tworzeniu tego materiału nawet się ze mną nie skontaktowała. Zresztą nawet po jego emisji nikt z Republiki się ze mną nie skontaktował - mówi Interii aktywistka.

- Kategorycznie dementuję te oskarżenia. Nigdy nie współpracowałam z organizacjami, które udzielają pomocy na polsko-białoruskiej granicy. Szczerze mówiąc, nawet nie znam tych ludzi osobiście. To, co się w tej sprawie dzieje - przecieki z prokuratury i ABW - jest przedziwne i szokujące. Widzę, że to jest szyte na grubą aferę - uważa Suchanow.