W skrócie Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych uznała incydenty z listopada 2025 roku na linii kolejowej nr 7 za celowe działania o charakterze terrorystycznym.

Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej poszukuje dwóch podejrzanych, Oleksandra K. i Yevhenii I., wobec których wydano europejskie nakazy aresztowania.

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzeciemu mężczyźnie, Volodymyrowi B., któremu za pomoc w aktach dywersji grozi kara dożywocia.

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Do incydentów doszło w listopadzie 2025 r. na linii kolejowej nr 7 łączącej Warszawę z Dorohuskiem. W miejscowości Mika (woj. mazowieckie) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy, zaś w innym miejscu - niedaleko stacji kolejowej Gołąb (woj. lubelskie) - pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej sieci trakcyjnej.

Raport w tych sprawach opublikowała Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Według ustaleń 15 listopada ub. r. o godz. 20.52 na szlaku Sobolew - Życzyn (w rejonie Miki) nastąpiła detonacja ładunku wybuchowego pod jednym z wagonów przejeżdżającego pociągu towarowego.

"Ładunek był przygotowany, podłożony w prawym toku szynowym i zdetonowany przez osoby postronne. Eksplozja spowodowała wyłamanie prawej szyny (…), powodując jej nieciągłość" - napisała komisja.

Mika. Maszynista usłyszał huk, nie sądził, że to wybuch

Z raportu wynika, że maszynista tego pociągu nie odczuł wybuchu, usłyszał jedynie niewielki huk, ale był przekonany, że spowodował to pantograf współpracujący z siecią trakcyjną i po upewnieniu się, że wszystko jest z nią porządku, kontynuował jazdę. Następnie miejsce to przejechało jeszcze 11 pociągów, powodując sukcesywne wykruszanie szyny do powstania wyrwy o długości 1,16 m.

Kolejnego dnia rano maszynista pociągu pośpiesznego odczuł w tym miejscu uskok i obniżenie toru. Kolejny maszynista pociągu osobowego zauważył ubytek prawej szyny i zaczął hamować, przejeżdżając przez uszkodzony fragment bez wykolejenia składu. Następnie poinformował dyżurnego ruchu o brakującym odcinku szyny.

Przybyłe na miejsce służby w trakcie oględzin wykryły kabel o długości około 400 m, rozciągnięty od miejsca detonacji do parkingu samochodowego na przystanku osobowym Mika. Na skarpie obok miejsca detonacji znaleziony został aparat/kamera.

Komisja określiła to zdarzenie jako czyn o charakterze terrorystycznym, który - przeprowadzony przez grupę dywersyjną - miał doprowadzić do katastrofy w ruchu lądowym oraz zastraszenia wielu osób.

Incydenty na kolei w rejonie Gołębia. Blacha przykręcona do szyny

Do drugiego incydentu doszło wieczorem 16 listopada ub. r. na odcinku kolejowym Zarzeka - Puławy Azoty (w rejonie Gołębia). Według ustaleń komisji, w wyniku kradzieży fragmentu sieci trakcyjnej, pociąg pasażerski relacji Świnoujście - Rzeszów Główny uszkodził pantograf lokomotywy i doszło do zerwania sieci na długości około 244 metrów.

W jednym z wagonów wybite zostały także trzy zewnętrzne szyby.

Jak ustaliła komisja, do odcięcia drutów doszło o godz. 19.48. Odnaleziono je w rowie odwadniającym przy torze, gdyż sprawcy kradzieży prawdopodobnie zostali spłoszeni przez nadjeżdżający pociąg.

Podczas kontroli szlaku służby ujawniły kawałek blachy nałożony na szynę i przykręcony śrubą. W pobliżu był też smartfon z powerbankiem i dodatkowa stalowa śruba. Zdaniem komisji odnalezione elementy świadczą o celowym działaniu osób trzecich dążących do spowodowania wypadku kolejowego.

"Incydent ten nosi charakter potencjalnego zagrożenia terrorystycznego" - dodała komisja.

Trwa śledztwo prokuratury

Śledztwo w sprawie aktów dywersji na kolei prowadzi Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej. Dwaj podejrzani o bezpośrednie ich dokonanie - Oleksandr K. i Yevhenii I. - uciekli z Polski i nadal ukrywają się przed śledczymi. Są poszukiwani listami gończymi i europejskimi nakazami aresztowania, a także wystawiono za nimi czerwone noty Interpolu.

Prokuratura skierowała do sądu natomiast akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Ukrainy Volodymyrowi B., który podejrzany jest o pomoc w tych aktach dywersji na torach. Polegało to na logistycznym ułatwieniu sprawcom przygotowania oraz przeprowadzenia ataków na linii kolejowej nr 7. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie.



