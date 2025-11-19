W skrócie Prokuratura Krajowa przedstawiła nowe informacje o podejrzanych o dokonanie aktów dywersji na polskiej kolei.

Śledczy przekazali, że zebrali wiele dowodów świadczących o winie dwóch obywateli Ukrainy.

Rzecznik Prokuratury Krajowej zapewnił, że służby współpracują w tej sprawie ze stroną ukraińską.

Prokurator w trakcie spotkania z dziennikarzami poinformował o dotychczasowych ustaleniach śledczych w sprawie aktów dywersji na polskiej kolei.

- Prokuratura postanowiła o postanowieniu podejrzanym zarzutów przeprowadzenia aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na zlecenie Federacji Rosyjskiej - poinformował prok. Przemysław Nowak.

Prokuratura: Zebraliśmy dowody świadczące o winie podejrzanych

Śledczy wyjaśnił, że prokuratura w ciągu kilkudziesięciu godzin zebrała materiał dowodowy, który ma świadczyć o tym, że dwóch obywateli Ukrainy dopuściło się popełnienia tego przestępstwa.

- Tymi dowodami, którymi dysponujemy to są przede wszystkim wyniki oględzin na miejscu zdarzeń, zarówno miejsca, jak i rzeczy. Tymi dowodami są również zeznania świadków, dane tory komunikacyjne, które miały dużą wartość dowodową oraz nagrania z monitoringu - doprecyzował.

Dodał, że prokuratura nie ma możliwości przeprowadzenia z podejrzanymi czynności procesowych. Mężczyźni przebywają bowiem na terytorium Białorusi.

- Współpracujemy ze stroną ukraińską, mamy wiele informacji na ich (podejrzanych -red.) temat. Mogę powiedzieć na ten moment, że nie byli w Polsce karani - podkreślił prok. Nowak.

Śledczy potwierdził również, że na terytorium Polski zatrzymano "kilka osób" podejrzanych o pomoc w przygotowaniu aktów sabotażu na polskiej kolei. Nie usłyszały one jeszcze zarzutów.

Akty dywersji na kolei. Uszkodzono tory w dwóch miejscach

W ostatnich dniach doszło dwóch aktów dywersji na kolejowej trasie Warszawa - Lublin. Podczas pierwszego z nich, w miejscowości Mika (pow. garwoliński, woj. mazowieckie), eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy, co zdaniem premiera Donalda Tuska miało najprawdopodobniej doprowadzić do wysadzenia pociągu.

W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie) w niedzielę, pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej i popełnionych na rzecz obcego wywiadu. Śledztwo, jak przekazano, będzie prowadzone przez zespół prokuratorów.

W skład zespołu wejdą prokuratorzy oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego Policji.

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek w Sejmie, że osoby podejrzewane o akt dywersji na kolei to obywatele Ukrainy współpracujący z rosyjskimi służbami, którzy uciekli na Białoruś. Szef rządu przekazał, że zwrócił się do MSZ o podjęcie natychmiastowych działań dyplomatycznych w celu sprowadzenia podejrzewanych do Polski.

Premier Tusk: Wprowadzamy trzeci stopień alarmowy CHARLIE

We wtorek szef rządu podjął decyzję o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na niemal wszystkich liniach kolejowych w Polsce. Rozporządzenie obowiązuje od środy, 19 listopada, do 28 lutego 2026 roku.

Stopnie alarmowe stanowią przede wszystkim sygnał dla służb i administracji publicznej o konieczności zachowania szczególnej ostrożności.

CHARLIE to trzeci z czterech dostępnych stopni alarmowych dotyczących zagrożeń terrorystycznych. W praktyce oznacza m.in. wprowadzenie dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Tego typu alert jest ogłaszany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym lub uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym.

