W skrócie Minister obrony ogłosił operację wojskową 'Horyzont' w reakcji na akty sabotażu na kolei, do której skierowanych zostanie do 10 tys. żołnierzy i policjantów.

Wprowadzono trzeci stopień alarmowy CHARLIE na niemal wszystkich liniach kolejowych w Polsce po niedawnych atakach i zagrożeniu terrorystycznym.

Za sabotaż odpowiadać mają obywatele Ukrainy współpracujący z rosyjskim FSB, którzy zostali zatrzymani przez służby.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Po ostatnich wydarzeniach na kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że ruszy nowa operacja wojskowa. Sprecyzował, że Sztab Generalny, w porozumieniu z resortami obrony oraz spraw wewnętrznych, przygotował operację pod kryptonimem "Horyzont".

W przedsięwzięciu, którego celem jest ochrona infrastruktury krytycznej zaangażowanych będzie 10 tys. żołnierzy. Operacja ma się rozpocząć 21 listopada.

Głównym zadaniem wydzielonych do działań sił militarnych będzie wsparcie innych służb w ochronie infrastruktury kolejowej, w tym mostów i wiaduktów oraz ważnych węzłów przesiadkowych zarządzanych przez PKP.

Akty dywersji na kolei. Rusza operacja "Horyzont"

Celem operacji będą partole obiektów infrastruktury krytycznej dokonywane wspólnie przez żołnierzy i policjantów.

- W stolicach europejskich często możecie spotkać żołnierzy na ulicach, obserwować te działania pozamilitarne wojska. Polska jest do tego gotowa. Mamy trzecią co do wielkości armię. Już od kilkudziesięciu godzin, wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei, WOT-owcy i terytorialsi patrolują linie kolejowe i miejsca, które są najbardziej narażone na ataki dywersyjne i sabotażowe - mówił minister Kosiniak-Kamysz.

Zdaniem szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego Polska musi pokazać, że będzie aktywnie bronić swojego bezpieczeństwa i infrastruktury.

- Dziś wielu ekspertów mówi, że jesteśmy w czasach, których nie można nazwać czasami wojny, ale też nie można nazwać czasami pokoju. W dobie tych zagrożeń, zagrożeń hybrydowych, w dobie tego, jakie efekty też na tkankę społeczną chce zrealizować nasz wróg, musimy łączyć wysiłki wszystkich służb państwowych - podkreślił minister Marcin Kierwiński

Zapewnił, że policjanci, żołnierze, Straż Ochrony Kolei, wszystkie instytucje państwa, będą razem współpracować. - Będą wspólnie tworzyć zgrupowania organizacyjne, jeśli tak mogę powiedzieć, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, które ma zapewnić bezpieczeństwo - dodał.

- Polska jest przygotowana. Polska jest gotowa. Polska użyje wszelkich zasobów, które posiada - we wszystkich ministerstwach, we wszystkich agendach państwowych, aby bronić bezpieczeństwa swoich obywateli - zaznaczył.

Kierwiński pytany był podczas konferencji, jak doszło do tego, że osoba zaocznie skazana na Ukrainie, dostała się na terytorium Polski i dokonała tu aktu dywersji.

- Będziemy się domagać od strony ukraińskiej wyjaśnień, dlaczego wobec takiej osoby, która została uznana za winnego przez sąd we Lwowie, niewystosowane zostały ogólnie przyjęte znaczniki, które pozwalają odznaczać takie osoby w systemach międzynarodowych, jeżeli chodzi o ruch graniczny na przykład nota Interpolu - przekazał minister SWiA.

Podkreślił, że w żadnym systemie Straży Granicznej ta osoba nie była oznaczona. - Dywagacje niektórych ważnych urzędników państwowych o tym, że znana była twarz tejże osoby, powinna być rozpoznana przez kamery, są po prostu niepoparte żadnymi faktami - wyjaśnił.

Elementem operacji "Horyzont" ma być udostępnienie obywatelom aplikacji do zgłaszania podejrzanych incydentów. Szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła poinformował, że powinno to nastąpić w połowie grudnia.

Dopytywany o obszar, na którym będzie prowadzona operacja, gen. Kukuła wyjaśnił, że chodzi o całą Polskę. - Będziemy typować szczególnie zagrożone rejony i obiekty, gdzie będziemy bardziej obecni - dodał.

Akty dywersji na kolei. Tusk: Wprowadzamy trzeci stopień alarmowy CHARLIE

We wtorek premier Donald Tusk podjął decyzję o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na niemal wszystkich liniach kolejowych w Polsce. Rozporządzenie obowiązuje od środy, 19 listopada, do 28 lutego 2026 roku.

Stopnie alarmowe stanowią przede wszystkim sygnał dla służb i administracji publicznej o konieczności zachowania szczególnej ostrożności.

CHARLIE to trzeci z czterech dostępnych stopni alarmowych dotyczących zagrożeń terrorystycznych. W praktyce oznacza m.in. wprowadzenie dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Jest ogłaszany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym lub uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym.

Obecnie w całym kraju do 30 listopada obowiązują stopnie alarmowe BRAVO (drugi na skali) i BRAVO-CRP (dotyczący cyberprzestrzeni) i takie same dla polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami kraju.

Akty dywersji w Polsce. Sprawcy mieli współpracować z FSB

Wprowadzenie stopnia alarmowego CHARLIE ma związek z niedawnymi aktami dywersji, które zostały przeprowadzone na polskiej kolei.

Do pierwszego z nich doszło w miejscowości Mika w woj. mazowieckim, gdzie, według ustaleń służb, doszło do eksplozji ładunku wybuchowego. Maszynista nadjeżdżającego pociągu zauważył uszkodzenie wystarczająco wcześnie, aby zatrzymać pociąg. Nikomu nic się nie stało.

Z kolei w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski), pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej. We wtorek premier Donald Tusk poinformował, że służbom udało się ustalić tożsamość sprawców.

Za akty dywersji odpowiedzialni mają być dwaj obywatele Ukrainy, którzy jeszcze przed ich ujawnieniem przekroczyli granicę Polski. Jeden z nich wcześniej został skazany za akty dywersji na terenie Ukrainy. Mieli oni współpracować z rosyjskim FSB. W środę rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych poinformował o "kilku" osobach zatrzymanych w sprawie.

Wiadomo, kto stoi za aktami dywersji na torach. Donald Tusk: Mamy pewność Polsat News Polsat News