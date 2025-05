Aktor zaatakował posłów PiS. Teraz usłyszał zarzuty

Do incydentu doszło we wtorek wieczorem w hotelu poselskim. Aktor Jacek Kopczyński miał podejść do posła PiS Dariusza Mateckiego wobec którego zachowywał się w sposób agresywny. Najpierw miał wyzywać polityka, a następnie uderzyć go. W incydencie brał również inny poseł PiS Krzysztof Ciecióra, który także miał zostać uderzony przez aktora.