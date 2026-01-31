Akt wandalizmu na terenie tureckiej ambasady. Wybrali miejsce bez kamer

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Na ogrodzeniu ambasady Turcji w Warszawie ktoś umieściły napis: "Turcja w Rożawie morduje kobiety". Sprawa jest w rękach policji. - Niestety, na miejscu nie ma kamer - mówią mundurowi.

Policja szuka osoby, która umieściła napis na murze ambasady Turcji w Warszawie
Policja szuka osoby, która umieściła napis na murze ambasady Turcji w WarszawieKlaudia RadeckaAgencja FORUM

W sobotę na murowanym ogrodzeniu ambasady TurcjiWarszawie policjanci zauważyli namalowany czarnym sprayem napis o treści: "Turcja w Rożawie morduje kobiety" - poinformował rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji asp. Kamil Sobótka.

Warszawa: Napis na murze ambasady Turcji. Policja szuka sprawcy

Jak przekazał asp. Sobótka, napis na murze pojawił się w godzinach porannych. Funkcjonariusze Wydziału Ochrony Placówek Dyplomatycznych KSP zauważyli go ok. 8.40 podczas doraźnej kontroli.

    Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Akta wandalizmu na terenie ambasady

    Dodał, że przedstawiciel ambasady miał pojawić się w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa 2, żeby złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

    - Niestety, na miejscu nie ma kamer monitoringu, które zarejestrowałyby zdarzenie, a którymi moglibyśmy się posiłkować - powiedział rzecznik KSP.

