Akt wandalizmu na terenie tureckiej ambasady. Wybrali miejsce bez kamer
Na ogrodzeniu ambasady Turcji w Warszawie ktoś umieściły napis: "Turcja w Rożawie morduje kobiety". Sprawa jest w rękach policji. - Niestety, na miejscu nie ma kamer - mówią mundurowi.
W sobotę na murowanym ogrodzeniu ambasady Turcji w Warszawie policjanci zauważyli namalowany czarnym sprayem napis o treści: "Turcja w Rożawie morduje kobiety" - poinformował rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji asp. Kamil Sobótka.
Warszawa: Napis na murze ambasady Turcji. Policja szuka sprawcy
Jak przekazał asp. Sobótka, napis na murze pojawił się w godzinach porannych. Funkcjonariusze Wydziału Ochrony Placówek Dyplomatycznych KSP zauważyli go ok. 8.40 podczas doraźnej kontroli.
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Akta wandalizmu na terenie ambasady
Dodał, że przedstawiciel ambasady miał pojawić się w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa 2, żeby złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
- Niestety, na miejscu nie ma kamer monitoringu, które zarejestrowałyby zdarzenie, a którymi moglibyśmy się posiłkować - powiedział rzecznik KSP.