W skrócie Minister Krzysztof Gawkowski oraz Miłosz Motyka potwierdzają próbę ataku cybernetycznego na polską infrastrukturę energetyczną pod koniec 2025 roku.

Atak miał charakter szeroko zakrojonego działania sabotażowego, skierowanego na elektrociepłownię i instalacje OZE, z zamiarem wywołania blackoutu.

Według Gawkowskiego wszystko wskazuje na rosyjski sabotaż, jednak odpowiednie instytucje zareagowały skutecznie, nie dopuszczając do destabilizacji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Minister energii Miłosz Motyka poinformował wcześniej, że w ostatnich dniach 2025 r. doszło do nieudanego ataku cybernetycznego na szereg instalacji produkujących energię elektryczną.

Jak poinformował polityk, doszło do próby zakłócenia komunikacji między instalacjami wytwórczymi a operatorami sieci. Obiektem ataku była jedna elektrociepłownia oraz wiele pojedynczych źródeł OZE w całym kraju.

- Takiego typu ataków jeszcze nie było. Atak się nie powiódł, ale był groźny. Po raz pierwszy zaatakowano w tym samym momencie w różnych miejscach. Udało się skutecznie zareagować - podkreślił minister.

Akt rosyjskiego sabotażu w Polsce? Gawkowski: Wszystko na to wskazuje

- Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z rosyjskim sabotażem, bo to trzeba nazywać po imieniu, który miał zdestabilizować sytuację w Polsce - powiedział w Radio RMF FM Gawkowski.

Dodał, że "mamy dobrze przygotowane instytucje", w związku z czym "nie należy panikować".

- To był największy od lat atak na infrastrukturę energetyczną z jasnym celem: doprowadzić do blackoutu - zaznaczył Gawkowski.

W zeszłym tygodniu Motyka przekazał, że ataków hakerskich na polską energetykę przybyło wraz z nastaniem trudnych warunków pogodowych.

Minister zaznaczył jednak, że tym, "którzy chcieliby narazić na szwank nasze bezpieczeństwo elektroenergetyczne to się nie udaje", a spółki energetyczne są na takie zagrożenia w pełni przygotowane.

Były szef MSZ w ''Gościu Wydarzeń'' o słowach Donalda Tuska na temat USA: Bardzo nieszczęśliwa wypowiedź Polsat News Polsat News