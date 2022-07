Akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Częstochowie skierował Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. Śledztwo w tej sprawie Podkarpacki wydział PK prowadził wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz Śląskim Urzędem Celno-Skarbowym w Katowicach.

Prokuratura. Oskarżeni Polacy i Ukraińcy

- Prokurator oskarżył 44-letniego Damiana W., 49-letniego Andrzeja S., 43-letniego Łukasza M., 57-letniego obywatela Ukrainy Ihora S., 38-letniego obywatela Ukrainy Olega G. i 36-letniego obywatela Ukrainy Oleha D. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytworzenie - na uprzednio przygotowanej i zainstalowanej linii produkcyjnej - wyrobów tytoniowych, bez wymaganego wpisu do rejestru producentów i bez przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia - przekazał Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Reklama

Prokuratorzy wskazali, że kolejna osoba objęta aktem oskarżenia to 50-letni Tadeusz J., któremu zarzuca się pomocnictwo do przestępstwa wytwarzania wyrobów tytoniowych.

- Wobec sześciu oskarżonych Damiana W., Andrzeja S., Łukasza M., Ihora S., Olega G., Oleha D. na wniosek prokuratora Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie stosowany jest w dalszym ciągu środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania - podała PK.

Zaznaczono też, że wobec Tadeusza J. stosowane są środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenia majątkowego w kwocie 10 tysięcy złotych.

Narazili państwo na stratę ponad 1,2 mln złotych

- W wyniku przeprowadzonego 1 lutego 2022 roku w Częstochowie przeszukania ujawniono i zabezpieczono maszynę do produkcji tytoniu wraz z wyprodukowanymi już papierosami, a także elementami, które niezbędne są do ich wyprodukowania - podkreśliła PK.

Według ustaleń śledczych sprawcy podejmowali czynności bezpośrednio związane z produkcją i obrotem wyrobami tytoniowymi podlegającymi podatkowi akcyzowemu. - Wyprodukowali wyroby tytoniowe o wartości rynkowej ponad 800 tysięcy złotych w łącznej liczbie 3,5 tysiąca sztuk papierosów, a także posiadali tytoń do palenia w ilości 65 worków o łącznej wadze brutto 1095 kg i o wartości rynkowej ponad 800 tysięcy złotych, filtry do papierosów zapakowane w 88 kartonach i dwóch workach o łącznej wadze brutto 368 kg i wartości rynkowej sześciu tysięcy zł, taśmę do filtrów w ilości 97 rolek o wartości rynkowej ponad 11 tysięcy złotych, co umożliwiało dalszą ich produkcję - zaznaczyła PK.

- W wyniku działalności przestępczej oskarżeni doprowadzili Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez narażenie na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 250 tysięcy złotych i w kwocie prawie 950 tysięcy złotych w zakresie podatku akcyzowego, co stanowi łączną wartość uszczuplenia ponad 1,2 miliona złotych, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu - dodała prokuratura.

Za zarzucane w akcie oskarżenia czyny może grozić do 10 lat więzienia.