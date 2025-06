Akt oskarżenia wobec Waldemara G. Donald Tusk zabrał głos

O szczegółach sprawy poinformowała, w oficjalnym komunikacie, Prokuratura Krajowa. Jak przekazano, 12 czerwca do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia przeciwko 66-letniemu adwokatowi Waldemarowi G., 60-letniej Ewie P. i 40-letniej Joannie K.-W .

"Wymienionym zarzuca się także doprowadzanie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ustalonych osób w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, za pomocą wprowadzania ich w błąd co do możliwości pozytywnego załatwienia spraw, polegających m.in. na odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności, uchyleniu tymczasowego aresztowania czy "załatwieniu" niskiego wymiaru kary" - dodano.