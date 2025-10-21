Akt oskarżenia wobec posła PiS. Nowy komunikat prokuratury

W skrócie Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Michałowi Wosiowi, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości z PiS.

Sprawa dotyczy nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości, w tym 25 mln zł na zakup Pegasusa.

Woś został oskarżony o niedopełnienie obowiązków, działał rzekomo na korzyść własną i polityczną, grozi mu do 10 lat więzienia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Michał Woś, obecny poseł PiS, za rządów Zjednoczonej Prawicy był wiceministrem sprawiedliwości i odpowiadał za wydatkowanie środków z Funduszu Sprawiedliwości.

25 mln złotych z tego źródła przekazano na zakup oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Sprawę bada m.in. powołana pod koniec 2023 roku sejmowa komisja śledcza.

Prokurator oskarża Wosia o popełnienie przestępstw opisanych w czterech artykułach Kodeksu karnego - wynika z komunikatu rzeczniczki prokuratora generalnego. Akt oskarżenia skierowano we wtorek do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Sprawa Michała Wosia. Prokurator oskarża byłego wiceministra sprawiedliwości

"(Woś - red.) nie dopełnił powierzonych mu obowiązków zajmowania się sprawami majątkowymi, a w tym sprawowania nadzoru nad zarządzaniem, rozdysponowaniem i rozliczeniem rozdysponowanych środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości" - czytamy w oświadczeniu.

W sprawie zakupu Pegasusa podkreślono, że umowę z szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego (służba miała korzystać z oprogramowania - red.) zawarto "niezgodnie z opinią sejmowej Komisji Finansów Publicznych" z września 2017 roku.

Dodatkowo wsparcia udzielono "w sposób uznaniowy", a "beneficjenci programu nie posiadali związku z celami Funduszu, czym działali na szkodę interesu publicznego, (...) ograniczając dostępność środków pochodzących z Funduszu uprawnionym osobom".

Zdaniem śledczych Michał Woś miał wiedzieć, że CBA "nie spełniała warunków do uzyskania wsparcia finansowego z Funduszu Sprawiedliwości". Wypłatę 25 mln złotych na rzecz Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonano w kilku transakcjach w październiku i listopadzie 2017 roku.

Kolejny z zarzutów stawianych Wosiowi brzmi następująco: "Nie zapewnił możliwości przeprowadzenia przez dysponenta Funduszu Sprawiedliwości kontroli realizacji powierzonego zadania finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości". Bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry miał działać celem "osiągnięcia korzyści osobistych i politycznych dla siebie, wyrażających się w uzyskaniu dla swojej działalności publicznej przychylności i zaufania osób pełniących istotne funkcje publiczne".

Akt oskarżenia wobec Michała Wosia. Grozi mu nawet 10 lat więzienia

Akt oskarżenia wobec Michała Wosia ma 248 stron. Śledczy zgromadzili w tej sprawie ponad 500 dowodów. Zawnioskowano, aby w sądzie przesłuchać 33 świadków.

Zgodę na pociągnięcie Wosia do odpowiedzialności karnej wydał Sejm, uchylając mu immunitet parlamentarny. Głosowanie przeprowadzono w czerwcu 2024 roku.

Czyn zarzucany oskarżonemu zagrożony jest karą od roku do 10 lat pozbawiania wolności. "Kończy się rumakowanie, czas na odpowiedzialność" - skomentował na platformie X Krzysztof Brejza, europoseł Koalicji Obywatelskiej.

Klimczak w "Graffiti" o Czarnku: Jak upadnie PiS, może starać się o przyjście do PSL Polsat News Polsat News