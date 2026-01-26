Akt oskarżenia przeciwko Waldemarowi Żurkowi. "Wyszedł z roli urzędnika"

Maciej Olanicki

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski złożył prywatny akt oskarżenia przeciwko Waldemarowi Żurkowi. Prezes TK zarzuca ministrowi sprawiedliwości, że ten użył "zniesławiających twierdzeń" oraz "sięgnął po insynuacje, wychodząc z roli urzędnika państwowego". Tłem dla sprawy są czynności operacyjne CBA w sprawie Romana Giertycha i nieprawidłowości w spółce Polnord.

Mężczyzna w garniturze przemawia podczas konferencji prasowej, stojąc przy mównicy na tle napisu Ministerstwo Sprawiedliwości oraz godła Polski.
Minister Żurek oskarżony o zniesławienie. Prezes Trybunału Konstytucyjnego złożył prywatny akt oskarżeniaRafał GuzPAP

W skrócie

  • Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski złożył prywatny akt oskarżenia przeciwko Waldemarowi Żurkowi, zarzucając mu zniesławienie i użycie insynuacji.
  • Akt oskarżenia dotyczy publicznych wypowiedzi Waldemara Żurka oraz jego działań związanych z wnioskiem o uchylenie immunitetu sędziowskiego wobec Święczkowskiego.
  • Sprawa związana jest z czynnościami CBA wobec Romana Giertycha i spółki Polnord.
Reprezentujący Święczkowskiego mec. Krzysztof Wąsowski poinformował, że akt oskarżenia prezesa Trybunału Konstytucyjnego skierowany do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa ma związek z publicznymi wypowiedziami i działaniami prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

"Akt oskarżenia dotyczy zniesławiających twierdzeń Waldemara Żurka jakoby Bogdan Święczkowski, gdy sprawował urząd Prokuratora Krajowego, naruszył swoje uprawnienia i ujawnił prawnie chronione tajemnice prokuratorowi Prokuratury Krajowej" - przekazał adwokat.

Święczkowski ocenił, że wniosek miał na celu poniżenie go i narażenie na utratę zaufania niezbędnego do sprawowania funkcji sędziego i prezesa TK.

    Święczkowski złożył akt oskarżenia przeciwko Żurkowi. W tle sprawa Romana Giertycha i Polnord

    Sprawa dotyczy wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności sędziego Trybunału Bogdana Święczkowskiego, jakie Żurek złożył pod koniec września 2025 r. Żurek chciał pozbawienia Święczkowskiego immunitetu w związku z możliwością przekroczenia uprawnień w śledztwie związanym z Romanem Giertychem i spółką Polnord.

    Rzeczniczka Prokuratury Generalnej przekazała wówczas, że Święczkowski miał bez wymaganego upoważnienia zlecić przeprowadzenie kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, które były prowadzone przez CBA wobec Romana Giertycha.

      "Waldemar Żurek wystąpił z insynuacjami". Minister sprawiedliwości oskarżony o zniesławienie

      W ocenie mec. Wąsowskiego prokurator został upoważniony do przeprowadzenia kontroli i miał prawo dostępu do materiałów CBA. Dodał, że kontrola została przeprowadzona prawidłowo

      "Pomimo tak oczywistych faktów, które z racji sprawowanego urzędu musiały być znane prokuratorowi generalnemu, Waldemar Żurek wystąpił z insynuacjami wobec Bogdana Święczkowskiego, kierując do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uchylenie jego immunitetu sędziowskiego i nagłaśniając to w mediach" - przekazał w oświadczeniu Wąsowski.

      Za zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania sprawcy grozi grzywa, kara ograniczenia wolności, a nawet pozbawienie wolności na maksymalnie rok.

