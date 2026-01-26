Akt oskarżenia przeciwko Waldemarowi Żurkowi. "Wyszedł z roli urzędnika"
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski złożył prywatny akt oskarżenia przeciwko Waldemarowi Żurkowi. Prezes TK zarzuca ministrowi sprawiedliwości, że ten użył "zniesławiających twierdzeń" oraz "sięgnął po insynuacje, wychodząc z roli urzędnika państwowego". Tłem dla sprawy są czynności operacyjne CBA w sprawie Romana Giertycha i nieprawidłowości w spółce Polnord.
W skrócie
- Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski złożył prywatny akt oskarżenia przeciwko Waldemarowi Żurkowi, zarzucając mu zniesławienie i użycie insynuacji.
- Akt oskarżenia dotyczy publicznych wypowiedzi Waldemara Żurka oraz jego działań związanych z wnioskiem o uchylenie immunitetu sędziowskiego wobec Święczkowskiego.
- Sprawa związana jest z czynnościami CBA wobec Romana Giertycha i spółki Polnord.
Reprezentujący Święczkowskiego mec. Krzysztof Wąsowski poinformował, że akt oskarżenia prezesa Trybunału Konstytucyjnego skierowany do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa ma związek z publicznymi wypowiedziami i działaniami prokuratora generalnego Waldemara Żurka.
"Akt oskarżenia dotyczy zniesławiających twierdzeń Waldemara Żurka jakoby Bogdan Święczkowski, gdy sprawował urząd Prokuratora Krajowego, naruszył swoje uprawnienia i ujawnił prawnie chronione tajemnice prokuratorowi Prokuratury Krajowej" - przekazał adwokat.
Święczkowski ocenił, że wniosek miał na celu poniżenie go i narażenie na utratę zaufania niezbędnego do sprawowania funkcji sędziego i prezesa TK.
Święczkowski złożył akt oskarżenia przeciwko Żurkowi. W tle sprawa Romana Giertycha i Polnord
Sprawa dotyczy wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności sędziego Trybunału Bogdana Święczkowskiego, jakie Żurek złożył pod koniec września 2025 r. Żurek chciał pozbawienia Święczkowskiego immunitetu w związku z możliwością przekroczenia uprawnień w śledztwie związanym z Romanem Giertychem i spółką Polnord.
Rzeczniczka Prokuratury Generalnej przekazała wówczas, że Święczkowski miał bez wymaganego upoważnienia zlecić przeprowadzenie kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, które były prowadzone przez CBA wobec Romana Giertycha.
"Waldemar Żurek wystąpił z insynuacjami". Minister sprawiedliwości oskarżony o zniesławienie
W ocenie mec. Wąsowskiego prokurator został upoważniony do przeprowadzenia kontroli i miał prawo dostępu do materiałów CBA. Dodał, że kontrola została przeprowadzona prawidłowo
"Pomimo tak oczywistych faktów, które z racji sprawowanego urzędu musiały być znane prokuratorowi generalnemu, Waldemar Żurek wystąpił z insynuacjami wobec Bogdana Święczkowskiego, kierując do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uchylenie jego immunitetu sędziowskiego i nagłaśniając to w mediach" - przekazał w oświadczeniu Wąsowski.
Za zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania sprawcy grozi grzywa, kara ograniczenia wolności, a nawet pozbawienie wolności na maksymalnie rok.