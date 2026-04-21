W skrócie Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko Adamowi Andruszkiewiczowi oraz dwóm innym osobom, zarzucając politykowi kierowanie podrobieniem list poparcia dla kandydatów do sejmiku podlaskiego w 2014 roku.

Andruszkiewicz nie przyznał się do winy i określił zarzuty jako mające charakter polityczny.

Oskarżonym grozi do pięciu lat więzienia, a śledztwo w tej sprawie prowadzone było przez prokuratury w Białymstoku i Lublinie.

Akt oskarżenia przeciwko Adamowi A. i dwóm innym osobom został skierowany do Sądu Rejonowego w Białymstoku - przekazała rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie Beata Syk-Jankowska.

"Służbie Polsce poświęciłem większość swojego życia. Obecny 'akt oskarżenia' sklecony naprędce przez upolitycznioną prokuraturę traktuję wyłącznie jako element represji politycznej wykierowanej we mnie przez układ rządzący, który ma wiele powodów, by ze mną walczyć" - napisał w mediach społecznościowych Adam Andruszkiewicz, który zgodził się na publikację pełnego nazwiska.

Akt oskarżenia przeciwko Adamowi Andruszkiewiczowi. Zarzuty w związku z wyborami z 2014 roku

Prokuratura zarzuca Andruszkiewiczowi, że od 15 września do 6 października 2014 r. w Białymstoku, będąc liderem Młodzieży Wszechpolskiej, kierował podrobieniem przez inne osoby list osób udzielających poparcia kandydatom zgłaszanym przez KW Ruch Narodowy w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach do sejmiku województwa podlaskiego.

Według śledczych, polityk przetwarzał bezprawnie dane osobowe na listach poparcia, czym dopuścił się nadużycia w sporządzaniu list.

Rzecznik Syk-Jankowska podała, że podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa wskazując, iż w jego ocenie przedstawienie mu zarzutów ma charakter polityczny. Oskarżonym grozi do pięciu lat więzienia.

Polityk odpowiada na zarzuty. "Fałszywe oskarżenia"

- Obecna ekipa rządząca za punkt honoru wzięła sobie walkę z Kancelarią Prezydenta. Jestem kolejną osobą po Sławomirze Cenckiewiczu, którą wzięto na celownik i którą próbuje się zwalczać za pomocą fałszywych oskarżeń - mówił prezydencki minister w rozmowie z Interią w lutym.

Śledztwo sięga listopada 2014 r., kiedy w wyniku zawiadomienia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Białymstoku, wszczęła je Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe. Od 2016 r. sprawą zajmowała się Prokuratura Okręgowa w Białymstoku.

W lutym 2019 r. śledztwo zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, której szef wyznaczył Prokuraturę Okręgową w Lublinie do prowadzenia sprawy. W październiku 2024 r. śledztwo zostało przejęte ponownie przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie.

Adam Andruszkiewicz jest politykiem PiS, byłym wiceszefem resortu cyfryzacji w rządzie Zjednoczonej Prawicy, w przeszłości związanym z Młodzieżą Wszechpolską i Ruchem Narodowym. W sierpniu ub.r. prezydent Karol Nawrocki powołał go na zastępcę szefa prezydenckiej kancelarii.

