Akt oskarżenia przeciwko Macierewiczowi. W tle katastrofa smoleńska

Akt oskarżenia skierowany został 14 grudnia do Sądu Okręgowego w Warszawie przez prokuratora z Zespołu Śledczego nr 4 Prokuratury Krajowej. Jak czytamy w wydanym przez PK komunikacie, zarzuty dotyczą ujawnienia informacji niejawnych o klauzulach "Ściśle tajne", "Tajne", "Poufne" i "Zastrzeżone".

Antoni Macierewicz miał - według oświadczenia - dopuścić się tych czynów w okresie od 11 kwietnia 2018 r. do 22 maja 2022, w czasie pełnienia przez siebie funkcji przewodniczącego Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego oraz członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

Akt oskarżenia wobec Antoniego Macierewicza. Zarzuty ujawnienia informacji niejawnych

Wymienione informacje niejawne miały dotyczyć okoliczności tragedii, jaka wydarzyła się 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku. Jak wyjaśnia prokuratura, za czyny, których miał dopuścić się Macierewicz, kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 5.

W komunikacie wskazano również, że uzasadnienie aktu oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi obrony narodowej jest w całości niejawne.

"Postanowienie o przedstawieniu zarzutów zostało podejrzanemu ogłoszone w dniu 3 września 2025 r. Przesłuchany wówczas w charakterze podejrzanego Antoni Macierewicz nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień" - czytamy w oświadczeniu.

Wkrótce więcej informacji...

Skąd takie poparcie dla Grzegorza Brauna? Słychać zaskakujący głos z PiS Polsat News Polsat News