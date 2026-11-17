W skrócie Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu skierowała do Sądu Rejonowego w Oleśnicy akt oskarżenia przeciwko europosłowi Grzegorzowi B. oraz sześciu innym osobom.

Politykowi zarzucono pozbawienie wolności, naruszenie nietykalności cielesnej oraz znieważenie lekarki w szpitalu w Oleśnicy.

Akt oskarżenia dotyczy także zniszczenia mienia w Opolu oraz nawoływania w internecie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych i przeszkadzania aktom religijnym.

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Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz poinformował o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko europarlamentarzyście Grzegorzowi B.

Politykowi zarzuca się przestępstwo pozbawienia wolności, naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenie lekarza w oleśnickim szpitalu.

Oskarżony Grzegorz B. Prokuratora skierowała akt oskarżenia przeciwko europarlamentarzyście

Akt oskarżenia obejmuje ponadto zarzuty związane ze zniszczeniem mienia w Opolu i nawoływaniem w dniu 14 grudnia 2023 roku za pośrednictwem internetu do nienawiści na tle różnić wyznaniowych oraz do popełnienia występku przeszkadzania aktom religijny - przekazał rzecznik wrocławskiej prokuratury.

Oskarżeni o pozbawienie wolności lekarki na terenie oleśnickiego szpitala zostali także Krzysztof T., Remigiusz O., Krzysztof F., Renata S., Michał K. oraz Marta C. Kobieta została ponadto oskarżona o znieważenie, zniesławienie i naruszenie nietykalności cielesnej pokrzywdzonej.

"Zarzucone oskarżonym przestępstwa zagrożone są karą do pięciu lat pozbawienia wolności" - przekazał Dłubacz.

Interwencja Grzegorza B. w oleśnickim szpitalu, grozi mu do pięciu lat więzienia

Akt oskarżenia dotyczy działań europosła Grzegorza B. w kwietniu 2025 r. Polityk wtargnął wówczas na teren Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy, aby dokonać obywatelskiego zatrzymania doktor Gizeli Jagielskiej, która zamierzała przeprowadzić legalny zabieg przerwania ciąży. Z relacji lekarki wynikało, że B. zagrodził jej drogę i zamknął w pomieszczeniu administracyjnym.

W marcu 2025 r. Grzegorz B. zniszczył wystawę dotyczącą praw mniejszości seksualnych na opolskim rynku, do czego odnosi się zarzut niszczenia mienia. W ocenie prokuratury europoseł dopuścił się ponadto nawoływania do nienawiści poprzez swoje wypowiedzi z grudnia 2023 r., kiedy w Sejmie zgasił świece chanukowe.



