Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała w środę do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Michałowi Dworczykowi. W komunikacie czytamy, że politykowi zarzuca się niedopełnienie obowiązków".

Michał Dworczyk z aktem oskarżenia. Chodzi o aferę mailową

"Oskarżonemu zarzuca się, że jako funkcjonariusz publiczny nie dopełnił obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wewnętrznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (...) w sprawie określenia szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania Kancelarii Tajnej, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów" - podała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Jak przekazano, wskazanego czynu Dworczyk miał dopuścić się w okresie od 1 marca 2017 roku do 18 grudnia 2017 roku, gdy pełnił obowiązki sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w czasie pełnienia funkcji ministra-członka Rady Ministrów i szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od 19 grudnia 2017 roku do 8 czerwca 2021 roku.

Według prokuratury "we wskazanych okresach oskarżony posługiwał się niecertyfikowaną i niezabezpieczoną prywatną skrzynką mailową do prowadzenia korespondencji w zakresie realizacji zadań służbowych wynikających z pełnionych funkcji, mających znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i prawidłowego funkcjonowania organów państwa".

Zdaniem śledczych korespondencja ta zawierała: informacje niejawne, zagadnienia dotyczące obronności i bezpieczeństwa państwa, zagadnienia zawiązane ze służbami specjalnymi, zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa teleinformatycznego, zagadnienia dotyczące spraw gospodarczych i COVID-19, zagadnienia dotyczące relacji zagranicznych i stosunków międzynarodowych".

Prokuratura podkreśliła, że Dworczyk "działał na szkodę interesu publicznego, wypełniając tym samym znamiona czynu zabronionego z artykułu 231 § 1 Kodeksu Karnego".

Dworczyk miał utrudniać postępowanie. "Zatarł ślady"

Z komunikatu wynika również, że Michał Dworczyk został oskarżony o "utrudnianie w okresie od 8 czerwca do 22 czerwca 2021 roku w Warszawie, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, postępowania karnego prowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w sprawie przełamania zabezpieczeń oraz uzyskania dostępu do zawartości prywatnej skrzynki mailowej oskarżonego i publikacji jej zawartości wraz z danymi dostępowymi (to jest czynu z artykułu 267 § 1 Kodeksu Karnego)".

Jak czytamy, Dworczyk miał dopuścić się tego czynu "poprzez udzielenie sprawcy przestępstwa pomocy w uniknięciu odpowiedzialności karnej w ten sposób, że po zgłoszeniu wyżej wymienionych okoliczności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, polecił ustalonej osobie trwałe wykasowanie ze skrzynki mailowej między innymi przychodzących maili phishingowych oraz metadanych związanych z otwarciem maili phishingowych i linków lub plików w nich zawartych, czym zatarł ślady pozwalające na ustalenie sprawcy wyżej wymienionego przestępstwa, to jest o czyn z artykułu 239 § 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 12 § 1 Kodeksu Karnego".

Prokuratura wskazuje, że oskarżonemu za te czyny grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Michał Dworczyk z zarzutami. "Kuriozalne"

Z końcem grudnia 2025 roku Dworczyk usłyszał zarzuty dotyczące tzw. afery mailowej, czyli wycieku państwowej korespondencji z prywatnej skrzynki pocztowej. Nie przyznał się wtedy do winy, odmówił składania wyjaśnień i wniósł o zapoznanie się z aktami.

- Czynności przebiegły profesjonalnie, usłyszałem dwa zarzuty, z którymi się nie zgadzam. Nie przyznałem się do winy, bo zarzuty są kuriozalne, odmówiłem składania zeznań do czasu zapoznania się z aktami - mówił wówczas polityk. Dodał, że przez trzy lata miał status osoby pokrzywdzonej w śledztwie, a teraz jest "de facto podejrzanym".

