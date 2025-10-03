W skrócie Szef Kancelarii Prezydenta RP ostro skrytykował rozporządzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, uznając je za bezprawne i naruszające konstytucję.

Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do niezależności sędziów i wskazał, że nowelizacja regulaminu może prowadzić do podważenia ich mandatu.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek uzasadnił zmiany jako próbę usprawnienia pracy sądów, eliminując nieefektywność systemu losowania składów orzekających.

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości nowelizujące regulamin urzędowania sądów ogłoszono w Dzienniku Ustaw we wtorek, 30 września br. Nowelizacja odnosi się m.in. do kwestii funkcjonowania systemu losowego przydziału spraw sędziom (SLPS).

W piątek wieczorem szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki odniósł się do ruchu ministra, podczas konferencji prasowej.

- Rozporządzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka zmieniające regulamin urzędowania sądów powszechnych jest ostentacyjnym, bezprawnym aktem - powiedział prezydencki minister, komentując ten dokument.

- Rozporządzenie ma de facto zastąpić ustawę, ponieważ minister sprawiedliwości ma świadomość, że w sposób legalny nie jest w stanie wprowadzić proponowanych rozwiązań, godzących w niezawisłość i niezależność sędziowską oraz w prawo obywateli do sądu - mówił Bogucki, cytując oświadczenie prezydenta Karola Nawrockiego.

Dodał, że nowelizacja "poprzez ukształtowanie zasady obsady składów orzekających i redystrybucji spraw", narusza ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych.

- Ingeruje ono (to rozporządzenie - red.) w materię ustawową i ustrojową, naruszając szereg norm konstytucyjnych - kontynuował Bogucki.

Jak podkreślał, rozporządzenie to stanowi przykład jawnego, świadomego, zaplanowanego i systemu procesu dewastacji polskiego porządku prawnego.

- Minister sprawiedliwości, zamiast wykonywać ustawę, chce zastąpić jej normy gwarancyjne. Rozporządzenie powinno być niezwłocznie uchylone i nie powinno być stosowane - zaznaczył. - Chodzi o to, żeby umożliwić politycznym sterowaniem wyboru sędziów - dodał.

Karol Nawrocki zwrócił się bezpośrednio do sędziów. "Wzywam wszystkich"

W związku z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości, Karol Nawrocki w mediach społecznościowych zaapelował do sędziów.

"Wzywam wszystkich sędziów - niezależnie od tego, w jakiej procedurze zostaliście powołani i z rąk którego Prezydenta RP odebraliście akt powołania - abyście, kierując się konstytucyjną zasadą z art. 178 Konstytucji, w sprawowaniu urzędu pozostali niezawiśli i podlegali tylko Konstytucji oraz ustawom. W ten sposób potwierdzicie państwo swoją niezależność wobec brutalnych prób nacisku, manipulacji i bezprawia, jakie próbuje się na was wymusić" - czytamy w komunikacie.

"To jest prawdziwy test niezawisłości tysięcy polskich sędziów, test odpowiedzialności za konstytucyjny porządek państwa, który każdemu gwarantuje prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie, przez niezależny, a także bezstronny sąd ustanowiony ustawą. Jako strażnik Konstytucji zapewniam o pełnym wsparciu dla sędziów, którzy nie ulegną bezprawnym próbom pozbawienia ich niezawisłości" - napisał Karol Nawrocki.

Prezydent zaznaczył także, że "kto ulegnie bezprawiu i złamie złożoną przysięgę, sam podważy swój mandat do orzekania w imieniu Rzeczypospolitej - moralny i wynikający z zaufania publicznego - a podejmowane w takich warunkach rozstrzygnięcia będą kwestionowane".

Waldemar Żurek o zmianach w sądach. Nowelizacja regulaminu urzędowania sądów

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w piątek podzielił się w mediach społecznościowych swoją oceną najnowszej zmiany regulaminu funkcjonowania sądów powszechnych.

"Szybsze rozprawy, krótsze kolejki i wyroki wydawane w pełni legalnych składach. O tym właśnie jest nowelizacja" - przekazał. Minister zaznaczył, że był sędzią i zna problemy, które "od lat toczą polskie sądy". Żurek przekazał, że wie z praktyki, że "losowanie całych trójek paraliżowało pracę sądów".

"Jeden sędzia był przypisany do kilkunastu składów, a obywatel czekał latami na wyrok. Dlatego zostaje losowanie referenta przez SLPS, a reszta składu dobierana jest według jasnych i przejrzystych zasad, ustalonych przez prezesa sądu i zaopiniowanych przez kolegium" - przekazał Waldemar Żurek.

Minister ocenił, że "o wiele bezpieczniej dla obywatela jest, gdy skład będzie częściowo dobierany według reguł określonych w każdym sądzie niż poprzez centralny system sterowany z Warszawy".

Żurek zaznaczył, że są to zmiany w zgodzie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Podkreślił, że przypomina ono, iż "obywatel ma prawo do sądu ustanowionego zgodnie z prawem".

"Dlatego eliminujemy ryzyko wyroków wydawanych przez nielegalne składy, a obywatel zyskuje pewność, że jego sprawa będzie rozpoznana szybko i przez niezależny sąd" - podsumował szef MS.

