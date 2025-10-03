"Akt bezprawia". Głos z Pałacu ws. rozporządzenia ministra Żurka
- Rozporządzenie Waldemara Żurka jest ostentacyjnym aktem bezprawia - przekazał na konferencji szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, cytując oświadczenie wydane przez prezydenta. Chodzi o ostatnią nowelizację Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.
W skrócie
- Szef Kancelarii Prezydenta RP ostro skrytykował rozporządzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, uznając je za bezprawne i naruszające konstytucję.
- Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do niezależności sędziów i wskazał, że nowelizacja regulaminu może prowadzić do podważenia ich mandatu.
- Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek uzasadnił zmiany jako próbę usprawnienia pracy sądów, eliminując nieefektywność systemu losowania składów orzekających.
Rozporządzenie ministra sprawiedliwości nowelizujące regulamin urzędowania sądów ogłoszono w Dzienniku Ustaw we wtorek, 30 września br. Nowelizacja odnosi się m.in. do kwestii funkcjonowania systemu losowego przydziału spraw sędziom (SLPS).
W piątek wieczorem szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki odniósł się do ruchu ministra, podczas konferencji prasowej.
- Rozporządzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka zmieniające regulamin urzędowania sądów powszechnych jest ostentacyjnym, bezprawnym aktem - powiedział prezydencki minister, komentując ten dokument.
- Rozporządzenie ma de facto zastąpić ustawę, ponieważ minister sprawiedliwości ma świadomość, że w sposób legalny nie jest w stanie wprowadzić proponowanych rozwiązań, godzących w niezawisłość i niezależność sędziowską oraz w prawo obywateli do sądu - mówił Bogucki, cytując oświadczenie prezydenta Karola Nawrockiego.
Dodał, że nowelizacja "poprzez ukształtowanie zasady obsady składów orzekających i redystrybucji spraw", narusza ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych.
- Ingeruje ono (to rozporządzenie - red.) w materię ustawową i ustrojową, naruszając szereg norm konstytucyjnych - kontynuował Bogucki.
Jak podkreślał, rozporządzenie to stanowi przykład jawnego, świadomego, zaplanowanego i systemu procesu dewastacji polskiego porządku prawnego.
- Minister sprawiedliwości, zamiast wykonywać ustawę, chce zastąpić jej normy gwarancyjne. Rozporządzenie powinno być niezwłocznie uchylone i nie powinno być stosowane - zaznaczył. - Chodzi o to, żeby umożliwić politycznym sterowaniem wyboru sędziów - dodał.
Karol Nawrocki zwrócił się bezpośrednio do sędziów. "Wzywam wszystkich"
W związku z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości, Karol Nawrocki w mediach społecznościowych zaapelował do sędziów.
"Wzywam wszystkich sędziów - niezależnie od tego, w jakiej procedurze zostaliście powołani i z rąk którego Prezydenta RP odebraliście akt powołania - abyście, kierując się konstytucyjną zasadą z art. 178 Konstytucji, w sprawowaniu urzędu pozostali niezawiśli i podlegali tylko Konstytucji oraz ustawom. W ten sposób potwierdzicie państwo swoją niezależność wobec brutalnych prób nacisku, manipulacji i bezprawia, jakie próbuje się na was wymusić" - czytamy w komunikacie.
"To jest prawdziwy test niezawisłości tysięcy polskich sędziów, test odpowiedzialności za konstytucyjny porządek państwa, który każdemu gwarantuje prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie, przez niezależny, a także bezstronny sąd ustanowiony ustawą. Jako strażnik Konstytucji zapewniam o pełnym wsparciu dla sędziów, którzy nie ulegną bezprawnym próbom pozbawienia ich niezawisłości" - napisał Karol Nawrocki.
Prezydent zaznaczył także, że "kto ulegnie bezprawiu i złamie złożoną przysięgę, sam podważy swój mandat do orzekania w imieniu Rzeczypospolitej - moralny i wynikający z zaufania publicznego - a podejmowane w takich warunkach rozstrzygnięcia będą kwestionowane".
Waldemar Żurek o zmianach w sądach. Nowelizacja regulaminu urzędowania sądów
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w piątek podzielił się w mediach społecznościowych swoją oceną najnowszej zmiany regulaminu funkcjonowania sądów powszechnych.
"Szybsze rozprawy, krótsze kolejki i wyroki wydawane w pełni legalnych składach. O tym właśnie jest nowelizacja" - przekazał. Minister zaznaczył, że był sędzią i zna problemy, które "od lat toczą polskie sądy". Żurek przekazał, że wie z praktyki, że "losowanie całych trójek paraliżowało pracę sądów".
"Jeden sędzia był przypisany do kilkunastu składów, a obywatel czekał latami na wyrok. Dlatego zostaje losowanie referenta przez SLPS, a reszta składu dobierana jest według jasnych i przejrzystych zasad, ustalonych przez prezesa sądu i zaopiniowanych przez kolegium" - przekazał Waldemar Żurek.
Minister ocenił, że "o wiele bezpieczniej dla obywatela jest, gdy skład będzie częściowo dobierany według reguł określonych w każdym sądzie niż poprzez centralny system sterowany z Warszawy".
Żurek zaznaczył, że są to zmiany w zgodzie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Podkreślił, że przypomina ono, iż "obywatel ma prawo do sądu ustanowionego zgodnie z prawem".
"Dlatego eliminujemy ryzyko wyroków wydawanych przez nielegalne składy, a obywatel zyskuje pewność, że jego sprawa będzie rozpoznana szybko i przez niezależny sąd" - podsumował szef MS.