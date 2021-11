Policja podsumowała minioną dobę na Twitterze. Łącznie policjanci i policjantki interweniowali 21 069 razy. "Zatrzymaliśmy 737 sprawców przestępstw, w tym 343 nietrzeźwych kierowców. W ręce mundurowych wpadło 197 poszukiwanych" - podała KGP.

"Na drogach doszło do 61 wypadków, w których zginęło 10 osób, a 77 zostało rannych" - przekazała Policja.



Akcja "Znicz". Ponad 800 nietrzeźwych kierowców

Jak wynika z wcześniejszych policyjnych podsumowań, łącznie od piątku do niedzieli doszło do 245 wypadków, w których zginęło 18 osób, a 293 zostały ranne. Policjanci w te trzy dni zatrzymali 834 nietrzeźwych kierowców.



W sobotę w 95 wypadkach zginęły 4 osoby, a 119 zostało rannych. 310 nietrzeźwych kierowców zostało zatrzymanych. W piątek doszło do 89 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 97 zostało rannych. Zatrzymano 181 nietrzeźwych kierowców.



Poniedziałek to czwarty dzień tegorocznej akcji "Znicz", której celem jest zapewnienie przez policjantów bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie Wszystkich Świętych. Do wtorku na drogach będzie więcej patroli. Mundurowi w czasie akcji poza reagowaniem na wykroczenia pilnują też porządku i płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i w okolicach cmentarzy.