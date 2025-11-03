- 2 listopada na polskich drogach doszło do 36 wypadków drogowych; zginęły trzy osoby, a 46 osób zostało rannych - przekazał w poniedziałek podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, podsumowując akcję związaną z dniem Wszystkich Świętych.

Policjant poinformował także, że w niedzielę zatrzymano największą podczas całego weekendu liczbę nietrzeźwych kierujących. Było to aż 327 osób, które wsiadły za kierownicę w stanie po użyciu alkoholu (0,2-0,5 promila) bądź po pijanemu (powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie).

- Przez trzy dni działań (od piątku do niedzieli - red.) policjanci byli wezwani do 182 wypadków drogowych, w których zginęło dziewięć osób, a 230 zostało rannych. W te trzy dni zatrzymanych zostało 845 nieodpowiedzialnych kierowców, którzy wsiedli za kierownicą po użyciu alkoholu bądź w stanie nietrzeźwości - podsumował podinsp. Opas.

Poinformował, że wśród ofiar wypadków cztery osoby to byli piesi, dwoje kierujących samochodami osobowymi, dwoje rowerzystów i jeden motocyklista.

- Poniedziałek to ostatni dzień akcji na Wszystkich Świętych. Bardzo istotny dzień, szczególnie przy dynamicznie zmieniającej się pogodzie i trudnych warunkach atmosferycznych. Apeluję o rozwagę, o bezpieczne powroty bez pośpiechu. Lepiej dojechać kilka minut później, ale całym i zdrowym. Oczywiście na drogach cały czas bezpieczeństwa pilnują policjanci, ale to bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich - powiedział Robert Opas.

Wszystkich Świętych. Policyjna akcja "Znicz"

"Znicz" to coroczna akcja organizowana przez policję w okresie Wszystkich Świętych. Zaczyna się ona zwykle w przeddzień święta, a kończy dzień po Zaduszkach. Polega ona na wzmożonych patrolach drogówki na drogach wylotowych i trasach koło cmentarzy, kontrolach trzeźwości kierowców oraz na kierowaniu ruchem w okolicach cmentarzy.

W akcji "Znicz" policji pomaga straż miejska, Żandarmeria Wojskowa oraz harcerze.

Od początku trwania akcji widać spadek odnotowywanych incydentów oraz wypadków. W 2006 roku śmierć na drogach poniosło 105 osób, a liczba nietrzeźwych kierowców przekroczyła 3 tys. W 2024 roku liczby te wyniosły odpowiednio: 16 i 1388.

