W skrócie Ratownicy TOPR prowadzą poszukiwania turystki zaginionej w rejonie Doliny Pańszczycy i Granatów.

W niedzielę na Żółtej Turni doszło do tragicznego wypadku lawinowego, w wyniku którego pod warstwą śniegu zginął wspinający się mężczyzna.

Po słowackiej stronie Tatr zginął 25-letni Polak, który spadł z wysokości około 100 metrów ze skały w rejonie Batyżowieckiej Próby pod Gerlachem.

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"W Tatrach trwają poszukiwania turystki w rejonie doliny Pańszczycy, przełęczy Krzyżne i Granatów. Jeżeli ktokolwiek widział dzisiaj w górach osobę ze zdjęć proszony jest o pilny kontakt z TOPR" - czytamy na oficjalnym profilu Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w mediach społecznościowych.

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Do wpisu dołączono numer telefonu, który pozwala na kontakt z ratownikami TOPR, oraz dwa zdjęcia zaginionej.

Kobieta zaginęła w Tatrach. Trwają poszukiwania, TOPR z apelem

Jak precyzują ratownicy, poszukiwania prowadzone są w rejonie Hali Gąsienicowej oraz Doliny Roztoki. Możliwe, że kobieta zeszła na te tereny z okolic Krzyżnego przez Dolinę Pięciu Stawów.

Między Granatami a przełęczą Krzyżne przebiega fragment Orlej Perci. Szlak ten jest zaliczany do najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych w polskich górach. Każdego roku dochodzi tam do tragicznych w skutkach wypadków.

Tragiczna niedziela w Tatrach. Nie żyją dwie osoby

Dzień wcześniej, w niedzielę przed południem, doszło do tragicznego w skutkach wypadku lawinowego na Żółtej Turni. Na wspinającego się mężczyznę spadła tam duża warstwa śniegu.

Ratowników wezwał jego partner, który przekazał im, gdzie prawdopodobnie znajduje się osoba porwana przez lawinę. Turysty nie udało się uratować.

"W jednym ze żlebów opadających ze zboczy Żółtej Turni odnaleziono lawinisko, a w nim wystający plecak turysty. Turysta znajdował się ok. 30 cm pod powierzchnią śniegu, całkowicie zasypany" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie TOPR.

Kilka godzin wcześniej do tragedii doszło po słowackiej stronie Tatr. 25-letni Polak spadł z około 100 metrów w rejonie Batyżowieckiej Próby pod najwyższym szczytem Słowacji, Gerlachem.

Źródło: TOPR



