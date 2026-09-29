Akcja służb w sprawie Collegium Humanum. Zatrzymano kilkanaście osób

W skrócie Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób w sprawie Collegium Humanum na polecenie prokuratora ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

Kilka dni wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie skazał sześć osób powiązanych z aferą Collegium Humanum za wręczanie korzyści majątkowych.

Według ustaleń śledztwa w Collegium Humanum wystawiano fałszywe świadectwa ukończenia studiów. Były rektor i inni pracownicy uczelni mieli przyjmować korzyści majątkowe za poświadczanie nieprawdy.

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"Na polecenie prokuratora ze śląskiego wydziału Pionu Zamiejscowego Prokuratury Krajowej funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Straży Granicznej zatrzymali dziś 11 osób" - czytamy w komunikacie.

Prokuratura Krajowa wyjaśniła, że chodzi o śledztwo w sprawie Collegium Humanum. Kolejne informacje na temat zatrzymania pojawią się "po zakończeniu czynności".

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Dobrzyński o zatrzymaniach: Osoby pełniące funkcje na dwóch prywatnych uczelniach

Zatrzymania na antenie Polsat News skomentował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. - Dzisiaj rano agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali sześć osób. Z tego, co podała prokuratura, łącznie tych osób było zatrzymanych 11. To wynika z tego względu, że część zatrzymań prokuratura powierzyła funkcjonariuszom Straży Granicznej - wyjaśnił.

- Osoby, które zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, są to osoby z uczelni, pełniące funkcje na dwóch prywatnych uczelniach. Sprawa jest dość mocna, bardzo skomplikowana, wielowątkowa - dodał.

Dobrzyński ujawnił, że zatrzymane osoby zostaną dziś dowiezione do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach.

- Osoby zostały zatrzymane w swoich mieszkaniach na terenie województwa mazowieckiego i wielkopolskiego. Już są w drodze do Katowic. To prokurator zdecyduje, jakie komu zarzuty kolejne przedstawi. Ważne jest, że oprócz Collegium Humanum w aferze zamieszanych jest 26 innych polskich uczelni - wyjaśnił na antenie Polsat News.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych zaznaczył przy tym, że kolejne zatrzymania "nie są wykluczone".

Afera Collegium Humanum. Zapadł pierwszy wyrok, sześć osób zostało skazanych

Przypomnijmy, że kilka dni temu zapadł pierwszy wyrok w sprawie tzw. afery Collegium Humanum, otwiera się w nowym oknie. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał za wręczanie korzyści majątkowych sześciu byłych rektorów i prorektorów niepublicznych szkół wyższych.

Korzyści te były przekazywane w zamian za wydanie pozytywnych decyzji oraz podejmowanie działań na korzyść zarządzanych przez nich uczelni.

Akt oskarżenia trafił do sądu w listopadzie 2025 r. i był to pierwszy akt oskarżenia w sprawie dawnej uczelni Collegium Humanum. Objął on 29 osób, którym zarzucono popełnienie 67 przestępstw, w tym przestępstw korupcyjnych, oszustw oraz prania pieniędzy.

Prokuratura przekazała w piątek, że warszawski sąd skazał sześć osób w trybie art. 335 par. 2 k.p.k. (wszyscy przyznali się do winy i dobrowolnie poddali karze, a kary zostały uzgodnione z prokuratorem).

Sprawa Collegium Humanum. Kto do tej pory usłyszał wyrok?

Izabeli B. sąd wymierzył karę roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz 30 tys. grzywny. Ponadto orzekł zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w instytucjach szkolnictwa wyższego na okres trzech lat.

Marcie G. sąd wymierzył karę roku w zawieszeniu na trzy lata oraz grzywnę w wysokości trzech tys. W jej przypadku sąd orzekł również przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa w kwocie 75 tys. zł oraz oddał oskarżoną pod dozór kuratora w okresie próby.

Markowi G. i Rafałowi K. sąd wymierzył kary grzywny po 500 tys. zł oraz orzekł zakaz zajmowania stanowisk w instytucjach szkolnictwa wyższego i w jednostkach systemu oświaty, z wyłączeniem przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na okres dwóch lat.

Waldemarowi U. sąd wymierzył natomiast grzywnę w wysokości 50 tys. zł., a Markowi W. w kwocie 52 800 zł. Obaj otrzymali też zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w instytucjach szkolnictwa wyższego na okres dwóch lat.

W Collegium Humanum wystawiano fałszywe świadectwa ukończenia studiów

Collegium Humanum powstało w 2018 r. w Warszawie. Z ustaleń śledztwa wynika, że w uczelni wystawiano fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, a także licencjackich i magisterskich.

Były rektor Collegium Humanum Paweł Cz. wraz z innymi osobami miał wiele razy przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę.

Według Prokuratury Krajowej dokumentowanie fikcyjnych studiów oraz wydawanie nierzetelnych świadectw było możliwe dzięki współudziałowi rektora, pracowników uczelni oraz innych osób, w tym pełniących funkcje publiczne w instytucjach państwowych i samorządowych.



