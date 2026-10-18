Akcja służb pod Lublinem. Niezidentyfikowany obiekt mógł wlecieć do Polski

W skrócie Podjęto działania weryfikujące incydent związany z możliwym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt na południe od Lublina.

Na miejsce skierowano Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy z Wojsk Obrony Terytorialnej, a w poszukiwaniach biorą udział również policja i Żandarmeria Wojskowa.

Na obecnym etapie nie potwierdzono naruszenia przestrzeni powietrznej, a sytuacja nadal jest monitorowana przez Dowództwo Operacyjne RSZ.

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"W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowany obiekt, do którego mogło dojść minionej nocy, podjęto działania mające na celu weryfikację zdarzenia" - podało w komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Wojsko wyjaśniło, że na południe od Lublina skierowano Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy (NZPR) z Wojsk Obrony Terytorialnej, który "prowadzi poszukiwania ewentualnego miejsca upadku obiektu".

"W działaniach uczestniczą również policja oraz Żandarmeria Wojskowa" - poinformowało DORSZ.

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Lublin. Podejrzenie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Trwa akcja służb

Prowadzone obecnie czynności mają na celu "weryfikację zarejestrowanego sygnału radiolokacyjnego i zgłoszeń pobliskiej ludności oraz ustalenie charakteru potencjalnego obiektu lub potwierdzenie, że zarejestrowany sygnał mógł być wynikiem zjawisk lub anomalii meteorologicznych".

"Na obecnym etapie nie potwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - przekazało wojsko.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśliło przy tym, że na bieżąco monitoruje sytuację. "Dalsze informacje zostaną przekazane po zakończeniu czynności sprawdzających i potwierdzeniu szczegółów zdarzenia" - czytamy w komunikacie.

Na antenie TVN24 rzecznik prasowy DORSZ ppłk Jacek Goryszewski przekazał ponadto, że poszukiwania trwają w okolicy Zalewu Zemborzyckiego. Jest to sztuczny zbiornik wodny leżący około 10 km od centrum Lublina.



