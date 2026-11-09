W skrócie Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali sześć osób, które publikowały w sieci nieprawdziwe, niepokojące treści po strzelaninie w Krakowie.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała, że służby monitorują internet w poszukiwaniu osób gloryfikujących zamach i potencjalnych naśladowców sprawcy.

W sobotniej strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch funkcjonariuszy policji biorących udział w akcji.

Sprawca ataku, 24-letni Michał Oksiński, zmarł w szpitalu; w jego rodzinnym domu w Ostrowcu Świętokrzyskim odnaleziono ciała jego rodziców i siostry.

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W związku z masową strzelaniną, do której doszło w sobotę w Krakowie, funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości monitorują sieć pod kątem "niepokojących" treści.

Działania służb po zamachu w Krakowie. CBZC monitoruje sieć

Jak czytamy w poniedziałkowym komunikacie CBZC, mowa na przykład o "wiadomościach, z których wynika, że zagrożone jest czyjeś życie bądź zdrowie".

"Tylko ostatniej doby, na terenie kilku województw, policjanci CBZC ustalili 6 osób w wieku od 15 do 36 lat. Autorów takich treści" - poinformowały służby.

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Wśród zatrzymanych znalazło się pięciu Polaków oraz jeden obywatel Ukrainy. Wszyscy przyznali się do publikowania "nieprawdziwych wiadomości". W jednym przypadku powodem takiego zachowania było "umieszczenie wpisu dla żartu".

Komunikat CBZC skomentował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Zaznaczył, że zatrzymani zostali autorzy wpisów, "z których wynikało, że zagrożone jest czyjeś życie bądź zdrowie". "Sprawcy nie pozostaną bezkarni" - zapewnił.

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MSWiA o zatrzymaniach po strzelaninie w Krakowie. "Mogły być naśladowcami Michała O."

W poniedziałek informacje w sprawie działań podejmowanych przez służby w reakcji na masową strzelaninę w Krakowie przekazała również rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. - CBZC i Policja prowadzą cały czas działania w sieci, nie tylko po tragedii, która wydarzyła się w Krakowie (...) - wskazała przedstawicielka resortu.

Rzeczniczka doprecyzowała, że w ciągu ostatnich dni weryfikowano materiały gloryfikujące zamach. - Te treści budzą niepokój. (...) Są to osoby, które w pewien sposób mogły być naśladowcami działań Michała O. - oceniła. Gałecka podkreśliła, że w związku ze strzelaniną służby są "bardzo mocno wyczulone na ewentualnych naśladowców takich działań".

Tragiczne sceny rozegrały się na Rynku Głównym w Krakowie w sobotę tuż po godz. 15, 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na płytę rynku i otworzył ogień do przechodniów.

Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Dwóch policjantów biorących udział w zatrzymaniu sprawcy przebywa w szpitalu. W mieszkaniu rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała trzech członków jego rodziny - rodziców i siostry. W poniedziałek nad ranem zamachowiec zmarł w szpitalu.



