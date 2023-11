Co roku policja w okolicach Wszystkich Świętych organizuje na drogach akcję Znicz. Na drogach pojawia się więcej patroli nie tylko w pobliżu cmentarzy. Chodzi o to, by zapewnić kierowcom bezpieczeństwo w czasie odwiedzania grobów. Niektórzy pokonują setki kilometrów, aby uczcić pamięć bliskich zmarłych. Na co trzeba uważać, za co można dostać mandat i w jakiej wysokości? Wyjaśniamy.